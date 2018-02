Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Wenn der Medizinhistoriker und Kurator Christian Kofler Überreste von Granatsplittern in seinen Händen hält, dann lässt sich das Ausmaß der Verletzungen, die diese scharfen und schweren Eisensplitter am menschlichen Körper anrichten, rasch erahnen.

Die neue Ausstellung mit dem Titel „Nächstenliebe im Krieg“ im Kaiserjägermuseum beschäftigt sich mit der Versorgung von Verwundeten vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Der Fokus liegt u. a. auf den Kriegsschauplätzen des heutigen Trentino sowie der Region rund um Innsbruck. Die Ausstellung ist zweisprachig konzipiert, will also auch ein italienischsprachiges Publikum berücksichtigen. Die Schau, die einen Raum des Museums füllt, zeigt in dichter Abfolge Schwarz-Weiß-Fotografien von Kriegsversehrten, Ärzten, Krankenschwestern, aber auch von Lazaretten und medizinischen Behandlungsmethoden.

Das Foto der erst zwölfjährigen Rosa Zenoch erschüttert. Das Kind wagte sich bei der Schlacht um Lemberg 1914 freiwillig in den Kugelhagel, um die Verwundeten mit Wasser zu versorgen. Dabei verlor sie tragischerweise ihr linkes Bein.

Ergreifende Zeitdokumente sind auch die Tagebücher und die Fotografien der Krankenschwester Edina Clam-Gallas. Sie arbeitete bis zum Kriegsende 1918 im Feldspital von Slaghenaufi in der Gegend von Lavarone. 1915 notiert sie „(...) dieses blödsinnige sich gegenseitig morden. Mit aller Gewalt mußte man dieser Tage eine feste Wand zwischen sich als Arbeitskraft und sich als Gefühlsmensch aufbauen, sonst wär’ man aus dem Heulen nicht herausgekommen.“

Unter den Exponaten, die größtenteils aus Privatbesitz stammen, befinden sich Operationsinstrumente, die den rasanten Fortschritt der Medizin aufzeigen. Während der Napoleonischen Kriege (1792–1815) wurde beispielsweise der Aderlass praktiziert. Der Blutverlust führte oftmals zum Tod des Patienten. Im Ersten Weltkrieg hingegen war man bereits in der Lage, Röntgenbilder anzufertigen. Aufnahmen von Feldärzten bei Operationen schildern die unfassbaren Schmerzen, die Verwundete mangels Narkose zu erleiden hatten.

Am Ende der Führung öffnet Kofler eine Vitrine, holt eine kleine Feldapotheke hervor. Das Lederetui enthält Fläschchen, darunter Baldriantropfen, die wohl nur wenig gegen die verheerenden Verwundungen ausrichten konnten. In einem Seitenfach stößt der Kurator auf einen kleinen Umschlag, in dem er ein hundert Jahre altes Kondom findet. In Anbetracht der entsetzlichen Kriegsverletzungen, mit denen diese Ausstellung aufrüttelt, sorgt dieser unerwartete Fund für Erheiterung und lässt die Hoffnung wieder aufkeimen, dass die Nächstenliebe am Ende jeden Krieg besiegt.