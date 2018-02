Von Evelin Stark

Innsbruck – Die Tür geht auf und mit ihr geht das Staunen los: Monika Maslowskas vier Wände sind wie die Seiten ihrer Kinderbücher – verträumt, verzaubert, in jeder Weise bunt und magisch.

Da räkeln sich links und rechts im Hausgang die Rosenstengel vom Boden bis zur Decke, während den Besucher beim Betreten des Wohnzimmers die unterschiedlichsten Fantasiefiguren von den Wänden anstarren. Verirrt man sich rechts in die Küche, lacht einen gleich Albert, der lustige Geschirrspüler, an.

Das Atelier zur Linken birgt wiederum ganz andere Figuren in sich. Und mittendrin in dem lichtdurchfluteten Raum sitzt und arbeitet ihre Schöpferin: „Ich verbinde meine Liebe zur Kunst und Literatur in meiner Arbeit“, strahlt die Illustratorin, während an der Wand hinter ihr ein paar gezeichnete Kinder in den Ästen eines Baumes herumtollen und sich am Fenster ihre Farbpalette spiegelt.

Monika Maslowska wurde vor 40 Jahren in Warschau geboren und zog als Neunjährige mit ihren Eltern nach Tirol. Sie studierte Germanistik, Anglistik und Amerikanistik in Innsbruck, Großbritannien und den USA und lebt mit ihren Töchtern in Neu-Rum.

Die Welt, die die zurückhaltende Zeichnerin in ihrer Arbeit zum Leben erweckt, ist einzigartig. Kleine Wesen mit großen Köpfen und ausdrucksstarken Gesichtern bewegen sich in märchenhaft verträumten Welten. Sie scheinen zwar greifbar real, wahren aber Geheimnisse in sich, die sich erst beim zweiten oder dritten Hinsehen enthüllen. Sie sind die Geschichtenerzähler, obwohl sie von viel freiem Raum und meist wenigen Worten umgeben sind. Es scheint ein kreativer Raum zu sein, den die Künstlerin den Betrachtern absichtlich gibt, um ihn selbst mit Ideen zu füllen.

Dabei schreibt die zweifache Mutter nicht selbst die Geschichten, die sie illus­triert: „Üblicherweise arbeite ich an einem fertigen Text. Sobald ich den bekommen habe, zeichne ich ein Storyboard und dann kommuniziere ich viel mit dem Verlag, bis das Buch fertig ist“, erklärt sie ihren Arbeitsprozess. Die Arbeit mit bzw. in einem Verlag kennt die 40-Jährige nur zu gut: Neben ihrer Tätigkeit als Illustratorin arbeitet sie als Lektorin eines Schulbuchverlages.

Das erste Kinderbuch, das Maslowska mit ihren grazilen Zeichnungen geschmückt hat, ist inzwischen zehn Jahre alt. „‚Suche Arbeit für Papa‘ war eine große Herausforderung, weil ich ein ernstes Thema für Kinder unterhaltsam aufbereiten musste“, erzählt sie. Ihre Mühen wurden belohnt: Das Buch wurde in die Kollektion des österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises, in die White-Raven-Liste und zur Bratislava Biennale der Illustration aufgenommen. Seither erhält sie stetig Anfragen von Verlagen.

Inzwischen sind die Zeichnungen der Illustratorin in zehn (zwei weitere sind in Arbeit) Kinderbüchern erschienen. Maslowska hat etliche Preise und Stipendien abgesahnt, unter anderem den Tirolissimo 2012. Auf die chinesischen Ausgaben ihrer Bücher ist sie besonders stolz.

Damit nicht genug, bietet die Kreative auch Illustrationen außerhalb des Kinderbuchbereichs an: „Ich mache auch Geschäftsausstattungen mit Logos und Visitenkarten für Unternehmen, immer in Kombination mit einer individuellen Illustration“, sagt sie. An der Fensterbank ihres Ateliers glänzt so ein Produkt: Für die „Hopfenspinnerei“ in Niederösterreich hat sie eine Reihe von Etiketten für Bierflaschen gestaltet.

Sich selbst daran zu machen, eine Geschichte zu schrei­ben, ist nicht geplant: „Ich kann einfach besser malen als schreiben. Ich versuche aber, den Geschichten mit meinen Bildern eine weitere Dimension zu geben“, so Maslowska. Sie denke filmisch, sagt sie, und so seien ihre Bilderwelten wie Filme, die die Kleinen in ihren Bann ziehen. Die Großen aber auch, denn: „Ein gutes Kinderbuch ist eines, das jeder versteht.“