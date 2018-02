Innsbruck – Immer größer, immer weiter, so lautet die Devise vieler Skigebiete, besonders hier in Tirol. Zusammenschlüsse kommen im Jahrestakt. Steigt die Größe und die Anzahl der Pistenkilometer, wird jedoch eine Orientierungshilfe für Skifahrer notwendig. Das erkannte auch das bundesländerübergreifende Konglomerat Saalbach-Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn. Gemeinsam mit dem WEI SRAUM veranstalteten sie 2017 einen Gestaltungswettbewerb für ein Pistenleitsystem für eines der größten Skigebiete Österreichs.

Insgesamt vier Büros wurden von einer ausgewählten Fach- und Sachjury zum Wettbewerb geladen. Die eingereichten Projekte, darunter auch der Gewinnerbeitrag des Tiroler Gestaltungsbüros Motas, werden aktuell im WEI SRAUM vorgestellt. Der Vorteil dieser Wettbewerbsbetreuung durch das Designforum Tirol: Sämtliche eingereichte Ideen werden Interessierten zugänglich gemacht und im Idealfall stellt sich eine Art Lerneffekt für ähnliche Unternehmungen ein.

Geplant wurde beim Projekt Saalbach-Hinterglemm für die Extremsituation, die Anforderungen an die Informationsdesigner waren hoch: Nicht nur praktikabel, sondern auch einfach verständlich und in seiner Materialität robust mussten die einzelnen Orientierungshilfen sein. Dem Bedingungen im Skigebiet folgend, hieß es bei diesem Projekt allen digitalen Entwicklungen zum Trotz „analog first“.

Bei der gestrigen Eröffnung stand das Gewinnerprojekt von Motas im Mittelpunkt. So setzten Motas in puncto Leitsystem vor allem auf schlichtes Design in den Farben Blau, Rot und Schwarz, entsprechend den Schwierigkeitsstufen der Pisten. Zusätzlich wurde das gesamte Gebiet neu zoniert, wobei mündlich tradierte Gebietsnamen ebenso aufgenommen wurden wie auch ein alphanumerischer Code, an dem sich internationale Skifahrer orientieren können.

So entstand ein Leitsystem aus inzwischen über 1000 Schildern und Wegweisern. Noch werde an einigen Stellen am Feintuning gearbeitet, verrät Christoph Lunger von Motas. Umgesetzt werden soll das Projekt für Saalbach-Hinter­glemm/Leogang/Fieberbrunn bereits 2018/2019. (bunt)