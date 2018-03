Von Edith Schlocker

Innsbruck – Lucas Cranachs im Innsbrucker Dom hängendes Gnadenbild „Mariahilf“ kennt jeder, seinen „Hl. Hieronymus in der Einöde“ dagegen kaum jemand. Obwohl er eine der Ikonen des Tiroler Landesmuseums ist, um die herum in einer kleinen, feinen Ausstellung nun die Geschichte dieses um 1525 entstandenen Bildes erzählt wird. Das die 13. und letzte Fassung des „Hl. Hieronymus“ ist, die Lucas Cranach gemalt hat. In der der 1472 im fränkischen Kronach geborene Künstler, der zwischen 1550 und 1552 Innsbrucker Hofmaler war, bevor er nur ein Jahr später in Weimar gestorben ist, ganz im Geist der Renaissance mehr und mehr die Natur entdeckt hat.

Diese Metamorphose von einem noch im mittelalterlichen Mystizismus verwurzelten Künstler hin zu einem Maler der Natur zelebriert die mit rund 120 Exponaten exquisit bestückte Ausstellung eindrucksvoll. Nicht nur anhand von Gemälden und Druckgrafiken von Lucas Cranach d. Ä. und seinem Sohn gleichen Namens, sondern auch aus der Cranach’schen Werkstatt sowie von Zeitgenossen wie Albrecht Dürer, Hans Baldung (Grien) oder Albrecht Altdorfer. Um die Schau zu gestalten, mussten die beiden Kuratorinnen Agnes Thum und Helena Perena nur in den hauseigenen Sammlungen stöbern, ergänzt durch hochkarätige Leihgaben aus diversen wichtigen Sammlungen und Museen.

Eindeutiger Mittelpunkt der Schau ist naturgemäß Cranachs „Hl. Hieronymus in der Einöde“, das für Perena ohne jeden Zweifel das „reifste und schönste“ in der ab 1502 entstehenden Serie der Hieronymus-Bilder ist. Es hängt im unteren der zwei Ausstellungsräume, der fast wie eine Kunstkammer daherkommt. Ins Halbdunkel getaucht entsteigen die auf dem Bild zu sehenden Tiere und Pflanzen leibhaftig dem Bild. Dermoplastiken von Hieronymus’ ständigem Begleiter, einem Löwen, tummeln sich hier genauso wie ein Fasan, ein Hirsch, Eichhörnchen oder Schmetterlinge. An den Wänden hängen Naturstudien von Cranach, in Vitrinen liegen kostbare Herbarien, etwa das von Hippolyt Guarinoni aus dem frühen 17. Jahrhundert.

Im zweiten Ausstellungsteil ist der Blick in die Ferne gerichtet. Auf die waldig-wilde Landschaft, in der Hieronymus büßend oder studierend unterwegs ist, was in so eigenartigem Kontrast zum exotischen Getier steht, das sich hier tummelt. Für Perena Ausdruck der Zeit, dessen „Kind“ Lucas Cranach d. Ä. war. Die die der großen Entdeckungen in geografischer wie naturwissenschaftlicher Hinsicht war, in der das Denken in mittelalterlichen Symbolen und Frömmigkeitsvorstellungen aber noch nicht überwunden war. Ein Widerstreit, der auf intellektueller Ebene in Büchern ausgetragen wurde, von denen einige der wichtigsten in einer Vitrine liegen und die, auch wenn man sie nicht lesen kann, allein als bibliophile Objekte wunderschön sind.