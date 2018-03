Jede Menge Menschen sind es, welche aktuell die Städtische Galerie Theodor von Hörmann in Imst bevölkern. Meditativ in sich versunken, Gedanken nachsinnend, träumend verloren, im Schlaf befindlich, in eine ungewisse Zukunft blickend oder im Jetzt und Hier verhaftet eins mit der Natur. Geschaffen hat sie der aus Transacqua bei Trient stammende Simone Turra in Bronze — aber auch mit wenigen, lichten Strichen auf Papier skizziert.

Dass Ausstellungen mit großformatigen Plastiken in Imst überhaupt realisiert werden können, ist nur dank dem Sponsoring der Raiffeisen Bank möglich, bekräftigte Kulturreferent Christoph Stillebacher im Rahmen der Ausstellungseröffnung. Erst vor wenigen Wochen war diese Zusammenarbeit, wie berichtet, verlängert worden.

Und tatsächlich, Bronzen dieser Dimension gab es in der Hörmann-Galerie wohl noch nie zu sehen. Zu seinem Schaffen bemerkt der Künstler: „Die menschliche Figur ist Erfahrungsträger, Reflektion des Erlebten, verankert in der Wirklichkeit. Sich an der menschlichen Figur zu messen nach Jahrtausenden der Kunstgeschichte, erfordert vermessenen Mut."

Zu sehen bis 14. April, Donnerstag, Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr. (hau)