Innsbruck – Stets gut aufgelegt, einen Witz auf der Zunge und eine Karikatur in der Hand: Gerd „GESA“ Sallaberger war nicht nur eine Institution in der TT, sondern ein humorvoller Zeitgenosse in der Tiroler Künstlerszene. Sallaberger, der sich dieses Kürzel zulegte, das schließlich zum Künstlernamen wurde, hat nun, im 90. Lebensjahr, seine spitzbübischen Augen geschlossen. Über Jahrzehnte zauberte er mit seinen Karikaturen in die Gesichter von Generationen von TT-Lesern ein amüsiertes Schmunzeln, ein zustimmendes Lächeln oder – speziell bei seinen gezeichneten Witzen – einen herzhaften Lacher.

Es werden wohl Tausende von Zeichnungen sein, mit denen er heitere Glanzpunkte setzte. Nicht zu vergessen die Illustrationen, mit denen er Dutzende Ausgaben der Höttinger Nudel füllte und der ältesten Faschingszeitung Österreichs damit überregionale Verbreitung sicherte. Es ist müßig zu erwähnen – Karikaturen sind das Salz in der Mediensuppe und der „Tupfen auf dem I“ niveauvoller Berichterstattung. Wobei beim GESA, den es ja aus Oberösterreich an den Inn verschlug, das lokale Gespür dazukam. Er kannte all seine Modelle und sie kannten ihn. Keiner hat den legendären „Walli“ kerniger und treffender abgebildet. Wobei er nicht nur zeichnen, sondern auch schreiben konnte. Viele Lesegeschichten in der TT aber auch im Bauernkalender sowie Hörfunkbeiträge im ORF zeugen von seinem auf den Leser oder Hörer zugeschnittenen Stil. Ruhestand hat es für ihn nicht gegeben – der Gerd hat bis ins hohe Alter seinen Zeichenstift gezückt.

1928 in Wels geboren, übersiedelte er mit seinen Eltern nach Innsbruck, wo er die Realschule absolvierte. Schon dort nahm er Mitschüler und Lehrer zeichnerisch auf die Schaufel. Maturiert hat er dann in Frankfurt, wo – in der Frankfurter Illustrierten – auch seine erste Karikatur abgedruckt wurde. Ab 1960 lebte er mit seiner oberschlesischen Gattin Anni in Innsbruck und wurde dort auch Mitglied der Tiroler Künstlerschaft. Gerd Sallaberger hat sich am Beginn seiner Karriere in vielen Printmedien in Deutschland, Holland, Schweden und der Schweiz verewigt. Zum GESA wurde er aber in Tirol, in der Tiroler Tageszeitung. (hö)