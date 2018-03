Von Christoph Blassnig

Anras – Die Werkstatt ist lichtdurchflutet. Ruhig und doch bestimmt teilen sich Maler- und Vergoldermeister Josef Kollreider und sein Mitarbeiter Martin die Arbeit an etlichen Säulenköpfen, auch Kapitelle genannt. Der Auftrag soll fertig werden. Für eine vier Meter hohe Stube in Südtirol erhalten Dutzende Deckenornamente, Säulen und Türrahmungen eine hauchdünne Schicht aus Goldblättern mit 23,5 Karat. So entsteht die perfekte Illusion, es handle sich um echtes massives Gold.

„Früher gab es in Österreich noch mehrere Goldschläger und Händler, die das wertvolle Material auf eine Dicke von nur acht Tausendstelmillimeter bearbeitet haben“, erzählt Josef, während er das Gold anschießt. So nennt man es, wenn mit einem feinen Pinsel passend zurechtgeschnittene Goldblättchen auf das Werkstück übertragen werden. Mit einigem Streichen an seiner rechten Wange lädt Josef den Haarpinsel statisch auf. So lässt sich das feine Goldblättchen aufnehmen und auf die gewünschte Stelle übertragen. Würde man mit bloßen Fingerspitzen darangehen, zerfiele das feine Material sofort aufgrund von Reibung und Feuchtigkeit.

„Ein letzter heimischer Verkäufer sitzt in Wien, während es in Deutschland noch etliche Hersteller von Goldblättern gibt. Allerdings haben längst Maschinen die eintönige Arbeit des Goldschlagens übernommen. Hammer und Stock stehen nur noch als Erinnerung an das Handwerk dort“, weiß Josef. Ganz im Gegensatz zu seiner Kunst, die seit Tausenden Jahren unverändert geblieben ist. Totenmasken aus dem alten Ägypten werden bis heute für ihre goldstrahlenden Antlitze bewundert. Wie damals wird bis heute in reiner Handarbeit feinstes Gold auf Formen aller Art aufgebracht. Je nach gewünschtem Aussehen lässt sich das edle Material zu Mattheit oder Glanz polieren. „So erreichen wir eine noch intensivere Tiefenwirkung“, zeigt Josef den Effekt an einem Stück. „Vorstehendes polieren wir auf Hochglanz, Hintergründiges belassen wir matt.“ An einer Heiligenstatue zeigt er ein Merkmal, das die Entstehungszeit der Figur verrät: Der Faltenwurf der Gewänder war zu gotischen Zeiten in geraden Linien ausgeführt, im Barock dagegen weich und rund. „Achte einmal darauf, wenn du das nächste Mal eine Kirche besuchst“, meint Josef und lächelt.

Gerade unterstützt Martin seinen Chef Josef, der auch sein Cousin ist, bei diesem großen Vergolderauftrag. „Ich schleife die hölzernen Schnitzereien und bringe die Voranstriche auf, von denen acht bis zehn notwendig sind. Erst dann ist der Untergrund so glatt und weich zugleich, dass sich eine perfekte goldene Oberfläche ausbilden lässt.“

Auch ihn fasziniert die Tatsache, dass sie wie die alten Meister arbeiten. Es kommen keinerlei moderne Gerätschaften zum Einsatz. In Leim aus tierischen Knochen setzen die beiden Tonerde an, die es in verschiedenen Qualitäten und Farben gibt. Solche Anstriche verschmelzen bis zur benötigten Materialstärke. Josef trägt dann auf kleinen Flächen mit einem Pinsel eine Lösung auf, die den Leim kurz anlöst. Das in der Folge angeschossene Gold verbindet sich damit und trocknet an.

„Dann kommt der letzte Arbeitsgang“, sagt Josef, legt den Pinsel weg und nimmt ein anderes Werkzeug auf, das dem Pinsel sehr ähnelt. Doch anstatt Haaren ist ein feinst geschliffener Achatstein am Ende des Holzstieles eingefasst. Diese Werkzeuge liegen in verschiedenen Ausführungen vor ihm: spitz, rund, flach, gebogen. In die kleinsten Fugen wird das Gold damit gedrückt und poliert.

Neben Vergoldungen machen die Anraser Oberflächenveredler auch Fassmalerei, also das Farbigfassen: Sie bemalen Skulpturen. Künstlerische Freiheit hat der Künstler wenig. „Heiligenfiguren tragen seit jeher ihnen zubestimmte Kleider. Der Mantel von Maria ist einfach blau.“