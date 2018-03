Von Claudia Funder

Schlaiten – Er kam 1904 nach Schlaiten, um die dortige Kirchengemeinde zu betreuen: der aus dem Südtiroler Wengen stammende Pfarrer Anto­n Moling (1865–1944). 1889 zum Priester geweiht, arbeitete er als Kooperator in Werberg, Colle Santa Lucia, Brixen und St. Lorenzen im Pustertal, bevor er als Pfarrprovisor ins Iseltal bestellt wurde.

In diese drei Jahre währende Zeit in Schlaiten fiel auch eine Restaurierung der Kirche. Und da Moling nicht bloß Geistlicher, sondern auch passionierter Maler und Schnitzer war, wollte er sich ebenfalls einbringen. Er machte sich ans Werk und schnitzte 14 Relief-Kreuzwegtafeln, die er in die alten Rahmen einfügte.

Ende 1905 schrieb Anton Moling an seinen Vater: „Mit meinem Kreuzweg bin ich nun bei Tafel 7. Diese Arbeit fordert viel Zeit, aber ich hoffe, dass die Tafeln gut gelingen.“ Und weiter: „Hier in Schlaiten hat man die Restaurierung der Kirche vorgesehen und eine neue Orgel bestellt. Bis ich den Kreuzweg fertig habe, werden sicher noch verschiedene Schwierigkeiten und verschiedene Enttäuschungen vorkommen.“

Gegenwind war tatsächlich spürbar. Einige Gemeinderäte sahen nämlich nicht ein, dass es eine Orgel braucht. Und überhaupt: Viel Geld für eine Kirchenrenovierung auszugeben, schmeckte manchen gar nicht. Der Kritik wurde jedoch erfolgreich die Stirn geboten: Nach der Renovierung wurde den Gläubigen eine sehr ansprechende Kirche samt pneumatischer Fuetsch-Orgel und neuem Kreuzweg vom eigenen Pfarrer präsentiert.

Das 14-teilige Schnitzwerk von Anton Moling bereicherte die Schlaitener Kirche über Jahrzehnte, bis 1950. Dann stand neuerlich eine Innenrestaurierung auf dem Programm. Im Zuge dieser wurden wieder die alten Tafeln bevorzugt. Molings Werke landeten im Unterdach des Widums. Der Kreuzweg des Pfarrers geriet quasi in Vergessenheit, war doch die Rede davon gewesen, dass die Pfarr­e einst Rechnungen für die Kirchenrestaurierung nicht begleichen konnte und deshalb die Relieftafeln beim Restaurator in Zahlung gegeben hatte. Kolportiert wurde aber auch, der Kreuzweg sei als Leihgabe an eine andere Pfarre gewechselt.

Stimmte beides nicht. Vor drei Jahren tauchten die Kunstwerke nämlich überraschend im hintersten Winkel des Widum-Dachbodens wieder auf. „Sie waren sauber in Kartons verstaut und sind unversehrt“, freut sich Bürgermeister Ludwig Pedarnig auf Nachfrage der TT über die Entdeckung. „Seit Spätherbst sind sie wieder in der Pfarrkirche Schlaiten zu bewundern.“

Und in Kürze bekommen sie einen großen Auftritt: Der Seelsorgeraum Vorderes Iseltal lädt am Palmsonntag, 25. März, um 20 Uhr zu einer musikalischen Kreuzwegandacht in die Pfarrkirche Schlaiten – unter Mitwirkung der Kirchenchöre Ainet, St. Johann i. W. und Schlaiten. Im Zuge dieser Veranstaltung werden die Relief-Kreuzwegtafeln von Pfarrer Anton Moling auf Großleinwand präsentiert.

Spenden für Projekte von Bischof Hermann Glettler – Krankenpflege für Obdachlose und Caritas-Integrationshaus in Innsbruck – sind erbeten.

Und wie ging es mit Pfarrer Anton Moling weiter? Er blieb nur drei Jahre in Schlaiten, 1907 wurde er nach Innervillgraten bestellt. Dort war er bis zum Ruhestand im November 1941 als Pfarrer und danach als Kooperator und weiterhin als Maler und Bildhauer tätig. In seiner Villgrater-Zeit entstanden etliche Werke, zu sehen auch in der Pfarrkirche Innervillgraten und im Widum.

Moling bewies Haltung, zeigte diese offen während des Nazi-Regimes und forderte auf, dem Gewissen zu folgen. Ab dem Schuljahr 1939/40 wurde er „wegen politischer Betätigung gegen das Reich vom Bezirksschulrat als Lehrer nicht mehr zugelassen“, so in der Schulchronik vermerkt. Der Geistliche starb in Folge einer Lungenentzündung am 2. Juli 1944 im 80. Lebensjahr.