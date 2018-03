Von Christian J. Winder

Wien – Mit einer steilen Rolltreppe geht es nach unten in den Untergrund der Wiener Albertina, dem Abgang zur U-Bahn nicht unähnlich. Damit ist der Zugang bereits Teil des Programms: Keith Haring hat seine frühen Werke in den öffentlichen Raum gezeichnet, einfache Linien zu Figuren durchgezogen und auf jene schwarzen Kartonflächen mit raschen, konzentrierten Zügen gesetzt, die in den Werbetafeln der New-Yorker U-Bahn immer dann verwendet wurden, wenn gerade keine Werbeplakate gebucht waren. Freier Raum von der Kunst erobert, die jeder im Vorübergehen mitnimmt. Diese Umgebung und diese Situation bestimmt das Format: In der Rush-Hour des City-Trubels verweilt kein Kunstfreund sinnierend minutenlang vor einem Gemälde. Die Botschaft ist mit einem Wimpernschlag im Vorübereilen aufzunehmen – oder die Chance ist schon wieder vorbei.

So entwickelte Keith Haring, der 1958 im Provinznest in Pennsylvania aufgewachsene feinfühlige Ausnahmekünstler, sein eigenes Alphabet (so auch der Titel der Geburtstags-Schau in der Albertina), um mit hohem Wiedererkennungswert seine anklagenden Schreie in die Gesellschaft zu setzen. Eindringlich der Mann mit dem Loch im Bauch, das immer wiederkehrende Motiv, das ihn seit der Ermordung von John Lennon in New York begleitet; oder das strahlende Baby, das seit dem Unfall in Three-Mile-Island für die Bedrohung durch die Atomkraft steht.

Kaum eines der eindringlichen Bilder von Haring, die in der Albertina hängen, haben Texte, die den Betrachter voreingenommen stimmen. Die Bildsprache soll auf jeden wirken können und dort für sich etwas auslösen. Und genau das passiert notwendigerweise, denn es lässt nicht unberührt, wenn vier Hände an den vier Gliedmaßen eines Männchens ziehen, es in alle Richtungen zerreissen. Weiß gezeichnet auf schwarzem Grund.

Wenn der Große Rote Wolf die kleinen grünen Männchen frisst. Wenn die stilisierte und doch klar erkennbare Karte der Vereinigten Staaten von Amerika bevölkert ist von Figuren und Symbolen, die die Zerrissenheit der Gesellschaft in den 1980er-Jahren unüberhörbar brüllt.

Oder wenn die Freiheitsstatue, blutrot und knallgrün, sich mit Symbolen überzogen präsentiert, die für alles Mögliche stehen, nur nicht für die Freiheit des Einzelnen und sein Recht auf ein glückliches Leben.

Keith Haring hat in der kurzen Zeit, die ihm bis zu seinem AIDS-Tod 1989 vergönnt war, ein intensives Werk geschaffen, dem die Albertina in der Ausstellung zum Sechziger gerecht wird. Sie gibt die Möglichkeit, in die Bildwelt einzutauchen und das mitzunehmen, was einen anspricht. Rasch die Räume durchquerend oder länger verweilend, die Farbschreie aufsaugend und spürend.