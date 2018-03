Kramsach – „Wenn ich die Leute dazu bringe, über die Motive meiner Werke nachzudenken und kurz den Alltag zu vergessen, habe ich mein Ziel erreicht“, betonte der Wörgler Künstler Hans-Peter Gruber bei der Vernissage seiner Ausstellung „KUNSTvolle Einstimmung auf Ostern“ in der Ausstellungshalle des Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach. Damit wurde zugleich die heurige Saison im Museum eröffnet. Ausgestellt ist ein Querschnitt von rund 80 kreativen Handwerksarbeiten, welche den Leidensweg Jesu Christi darstellen. „Wann würde eine Ausstellung wie diese schon besser passen als in der Karwoche?“, fügte der Künstler hinzu. Die Laudatio hielt passenderweise Wörgls Stadtpfarrer Theo Mairhofer. „Alle Werke sind stark geprägt von Grubers christlichem Hintergrund und die Texte, die seine Kunst begleiten, wählt er mit großem Gespür aus“, erklärte Mairhofer. Diese Kombination verleihe seinen Ausstellungen eine besondere Atmosphäre.

„Vor sechs Jahren war ich mit meiner Ausstellung „Stille Kunst & Begegnung“ das erste Mal im Kramsacher Bauernhöfemuseum zu Gast und ich freue mich, jetzt wieder hier ausstellen zu dürfen“, sagte der Künstler abschließend. Zugänglich ist die Ausstellung noch bis Ostermontag während der Öffnungszeiten des Museums. Besonders erwähnenswert ist auch, dass im Rahmen der Ausstellung drei Kurzfilme, welche den Künstler bei seiner Arbeit zeigen, abgespielt werden. (fh)