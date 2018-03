Landeck – Die Frage „Kann man Gefühle zeichnen…?“ hat die Landeckerin Katharina Marth als Titel für ihre aktuelle Ausstellung in der Kimm eini Galerie der Lebenshilfe Land­eck gewählt. Wer die Bilder gesehen hat, wird diese Frage ganz eindeutig mit Ja beantworten. Wer so zeichnen kann wie Katharina Mark, kann Gefühle zeichnen. Die Begeisterung für das Zeichnen reicht in ihre frühe Kindheit zurück, erklärt die junge Studentin lachend, denn da habe sie nach Aussage ihrer Mutter das Gesicht des kleinen Bruders abwechselnd mit Marmelade oder Kohle bemalt. Das ernsthafte Interesse am Malen und Zeichnen reicht dennoch in die Kindheit zurück und sollte sich dahingehend entwickeln, dass Katharina die HTL für Bau und Design in Innsbruck besuchte. Wer allerdings glaubt, dass sich im Anschluss daran schon aufgrund ihres Talents ein Kunststudium geradezu aufdrängte, der irrt. Katharina entschied sich für das Studium der Radiologietechnologie und sie wird das dreijährige Studium dieses Jahr abschließen. Die Kunst, meint sie, wird sie sicher ein Leben lang begleiten. Und man darf sich sicher sein, dass die Gefühle, welche sie über die Bilder vermittelt, für die Porträtierten, die Betrachter und die Künstlerin selbst positiven Einfluss auf das Leben nehmen. Zu sehen bis 4. Juni, Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. (hau)