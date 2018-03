Was hat Sie an der Ausstellung auf Schloss Ambras gereizt?

Valie Export: Ich war sofort von der Idee begeistert, hier auszustellen. Ich schätze die Exponate von Schloss Ambras und wusste gleich, dass sich hier ein interessanter Dialog ergeben könnte. Sabine Folie und ich haben dann die Arbeiten ausgewählt und versucht, meine Werke mit den historischen Arbeiten in ein Gespräch zu verwickeln.



In dieser Ausstellung werden auch einige nicht oft gezeigte Werke präsentiert. Stört es Sie, in der allgemeinen Rezeption oftmals auf feministische Werke der Sechziger reduziert zu werden?



Export: Das finde ich manchmal wirklich schade. Ich habe zum Beispiel einen großen Werkblock an konzeptueller Fotografie geschaffen, der nicht so viel Beachtung bekommt. Es gibt ein großes Spektrum, aber meistens konzentriert man sich auf die Körperarbeiten. Natürlich weil der Körper im Mittelpunkt meines Schaffens steht, aber es interessiert mich noch viel mehr. In der Rezeption wird meistens einfach auf das verwiesen, was bereits öfter besprochen wurde.



Sollte man diese Arbeiten überhaupt als „feministisch" bezeichnen?



Export: Ich bezeichne mich als Feministin und meine Werke leben von den feministischen Inhalten. Sich eine Selbstständigkeit zu erarbeiten, ist für mich bereits ein feministischer Grundsatz, das vergessen viele.



Was halten Sie von jungen Künstlern, die sich derzeit mit dem Thema auseinandersetzen?



Export: Ich glaube, es findet zurzeit eine sehr wichtige Debatte zum Thema statt. Und es gibt unter den Künstlern sehr interessante, gänzlich neue Aspekte. Man darf nicht vergessen, dass das Thema Feminismus um einen interkulturellen und auch interdisziplinären Aspekt erweitert wurde. Das Feld wird inzwischen viel weiter gefasst. In den Sechzigern waren die kulturellen Zugänge und die Aufmerksamkeit noch anders verteilt.



Was hat sich Ihrer Meinung nach gesellschaftlich verändert?



Export: Einiges hat sich verändert, aber es gibt trotz alle­dem noch wahnsinnig viel zu tun. Der Feminismus steht noch am Anfang. Wenn man etwas von den Wurzeln auf nachhaltig verändern möchte, braucht das seine Zeit. Und es gibt immer wieder Rückschläge, gerade in unserer Gegenwar­t mit ihren populistischen Anführern werden wir die Rückschläge noch viel stärker wahrnehmen. Ich sehe darin aber eine Herausforderung, nicht nur für mich, sondern auch für eine junge Generation, weiter Pionierleistungen zu vollbringen, als Künstler revolutionär zu arbeiten.



Aufzurütteln in der heutige­n Eventkultur ist schwierig. Ihre Herangehensweise orientierte sich eher an der Zurückhaltung.



Export: Jede Zeit hat eben ihr­e Mittel. Ich glaube, bei den so genannten künstlerischen Events der Gegenwart können auch viele flache dabei sein. Die Herausforderung ist es, die guten Ansätze herauszufiltern beziehungsweise als Künstler so zu arbeiten, dass das eigene künstlerische Schaffen nicht zum Event verkommt.



Innerhalb der Rezeption wird der technische Aspekt Ihrer Arbeiten oft vernachlässigt. Sie waren bei allen technischen Neuerungen, etwa im Film, vorn mit dabei. Woher rührt dieses Interesse?



Export: Keine Ahnung, wo das Interesse herkommt. Ich habe mir bereits als junges Mädchen einen eigenen Detektor gebaut. Es gab damals diese Zeitschrift Hobby , da hatte ich die Anleitung her. Ich studierte den technischen Aufbau eines Röhrenfernsehers, es hat mich einfach interessiert, was an Technik dahintersteckt. Naturwissenschaften generell haben mich sehr interessiert, trotzdem entschied ich mich schlussendlich für ein künstlerisches Studium. Ich begann Kunst zu machen, als so viele neue Medien aufkamen, also fühlte ich mich gleich aufgehoben. Anfangs arbeitete ich ja mit dem Dia als künstlerischem Medium, entdeckte dann Normal-8- beziehungsweise Super-8-Filme für mich. Ich wollte einfach immer die neuesten Medien verwenden. Dabei setzte ich mich lange mit dem Leinwandbegriff auseinander: Was hat sich von der Leinwand eines Malers bis zur Medienleinwand auf einem Zelluloid eigentlich verändert? Und wo bleibt der Gegenstand bei magnetischen Aufnahmen auf Video oder bei heutigen digitalen Aufnahmen? Was verändert sich an der Darstellung des Gegenstandes? Wie abstrakt kann man mit diesen Medien arbeiten? Das sind Fragen, die mich bis heute interessieren.



Welche Themen finden Ihrer Meinung nach im heutigen Diskurs zu wenig Aufmerksamkeit?



Export: Ich finde, dass der Dialog, der heute zwischen den Kulturen schon Alltag sein könnte, zu wenig thematisiert und gefördert wird. Auch in der Kunst. Gerade diese Disziplin kann es schaffen, Wahrnehmungen darzustellen, die Politik und Gesellschaft zu wenig beachten. Wir finden die Themen zwar oft vor, aber eine Auseinandersetzung, ein­e Analyse der Situation findet selten statt.



Muss sich die Kunst mit aktueller Politik beschäftigen?



Export: Ich glaube, jede künstlerische Äußerung ist an sich politisch.



Beschäftigen Sie sich aktuel­l mit politischen Themen in Ihrer Arbeit?



Export: Ich arbeite zurzeit mit dem Würfel als Thema. Mehr will ich dazu aber nicht verraten.



Ist Aufhören eine Option?



Export: Übers Aufhören denke ich nicht einmal nach.



Das Gespräch führte Barbara Unterthurner