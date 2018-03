New York – Ein Gemälde des US-Künstlers Jean-Michel Basquiat (1960-1988) könnte bei einer Auktion in New York bis zu 30 Millionen Dollar (etwa 24 Millionen Euro) einbringen. Das fast vier Meter mal vier Meter große Bild namens „Flesh and Spirit“ solle am 16. Mai versteigert werden, teilte das Auktionshaus Sotheby‘s am Mittwoch mit.

Das Werk sei 1983 entstanden und kurz darauf von der Sammlerin Dolores Ormandy Neumann gekauft worden. Seitdem sei es in der Sammlung der Familie geblieben und werde nun zum ersten Mal versteigert. Im vergangenen Jahr hatte ein Werk von Basquiat bei einer Auktion in New York rund 110 Millionen Dollar eingebracht und damals den Rekord für das teuerste je versteigerte Bild eines US-Künstlers aufgestellt. (APA/dpa)