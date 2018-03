Von Edith Schlocker

Wien – Man Rays Rückenakt „Le Violon d’Ingres“ kennt wohl jeder. Diese 1924 entstandene Ikone der Fotografie, in der der Körper der Pariser Künstlerin Kiki de Montparnasse in subtil erotischer Pose zum Klangkörper wird, ist in der Wiener Ausstellung genauso zu sehen wie sehr viel anderes, das man diesem Künstler niemals zuordnen würde. War Man Ray, der 1890 als Emmanuel Radnitzky in Philadelphia geboren wurde, doch ein sich ständig Wandelnder, immer auf der Suche nach neuen Themen, Techniken und Möglichkeiten künstlerischen Ausdrucks. Wobei er keinerlei Berührungsängste kannte, auch wenn es etwa darum ging, sich als Modefotograf oder Designer von Schachfiguren zu versuchen.

Während des langen Lebens von Man Ray, der 1976 im Alter von 85 Jahren in Paris gestorben ist, hat sich in der Kunstszene so viel getan wie in kaum einer anderen Epoche. Und alle diese Einflüsse hinterließen in Man Rays Werk ihre Spuren, machen dieses so heterogen und gleichzeitig so spannend. All das wird im Kunstforum beispielhaft vorgeführt, angefangen mit dem kaum bekannten, stark von Kubismus und Fauvismus geprägten Frühwerk. Unübersehbar getrieben von der Suche nach einer authentischen Handschrift, die er mehr und mehr in der Fotografie zu finden glaubte.

„Ich habe mich vom klebrigen Medium der Malerei befreit und arbeite nun mit dem Licht selbst“, sagte Man Ray 1922. Das Ergebnis sind wunderschöne Silbergelatineabzüge, zelebriert als raffinierte Jonglierakte mit Formen, Linien und Flächen, mit Schärfen und Unschärfen, sämtlichen Nuancen zwischen Weiß und Schwarz. Egal ob er Damen der Gesellschaft oder Herren in Damenkleidern posieren ließ oder – oft in Zusammenarbeit mit seinem Künstlerfreund Marcel Duchamp – abstrakte Gegenstände zum Inhalt seiner Recherche machte. Um auf diese Weise zu einem der Wegbereiter der Konzeptkunst bzw. Body-Art zu werden.

Ab 1921 lebte Man Ray in Paris, dem damaligen Mekka der Weltkunst. Dada und Surrealismus waren gerade en vogue, ihre sehr spezielle Art, die Welt zu sehen, machte er für eine kurze Zeit auch zu seiner eigenen, wie reizvoll eine Reihe von Objekten zeigen, die in der Schau zu sehen sind. Ein Bügeleisen mit Zacken genauso wie eine verpackte Nähmaschine oder ein blaues Baguette. Breiter Raum wird in der Schau aber auch Man Rays fotografischen Experimenten in der Dunkelkammer gewidmet, die als „Rayografien“ in die Fotografiegeschichte eingezogen sind.

In den 30er-Jahren kehrte Man Ray für eine kurze Zeit wieder zur Malerei zurück. Um in einer von Farben dominierten, expressiven Handschrift in ihrer politischen Sprengkraft heute geradezu prophetisch anmutendende Bilder zu malen. Die Bedrohung durch den Nationalsozialismus ließ Man Ray 1940 in die USA, besser gesagt nach New York, zurückkehren. Um sich nun für viele Jahre hauptsächlich auf die Fotografie zu konzentrieren. Besonders Menschen interessierten ihn, das Vordringen in deren Psyche, in jene von Jean Cocteau genauso wie die von Arnold Schönberg, André Breton, Virginia Woolf, Meret Oppenheim oder Catherine Deneuve.

Aber auch an der glamourösen Welt der Mode fand Man Ray Gefallen. Die Schau outet ihn zudem als raffinierten Gestalter von Buch-Covers, als Avantgarde-Filmer sowie als Gestalter schräger Objekte, etwa eines, das aus 65 hölzernen Kleiderbügeln und einem leeren Koffer besteht. In seinen letzten Jahren, die der Amerikaner bis zu seinem Tod 1976 erneut in Paris verbrachte, wurde die Malerei wieder zu seinem liebsten Medium. Dass diese Bilder kaum bekannt sind, ist allerdings kein Verlust.