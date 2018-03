Reith, Alpbachtal – Kevin A. Rausch ist einer jener Künstler, denen der Reither Galerist Gottfried Schmidt in unregelmäßigen Abständen Personalen widmet. Um zu zeigen, wie sich ein Werk weiterentwickelt, im besten Fall zunehmend an Authentizität gewinnt. Er ist einer derjenigen, von denen der Galerist besonders viel hält, der inzwischen 38-jährige gebürtige Kärntner, der heute in Wien lebt und zunehmend international umtriebig ist.

Was Kevin A. Rausch auf jeden Fall ist: Er ist ein sehr geschickter Spieler mit Abstraktem und Assoziativem, mit Linearem und Flächigem, Malerischem und Grafischem. Das er am liebsten auf großen Leinwänden ausbreitet, im Kleinformat auch auf Holz.

Es sind Geschichten, die der Künstler hier erzählt. Die Erzählungen sind allerdings so vage, so bruchstückhaft zerfetzt, dass sie vom Betrachter weiter- bzw. fertiggedacht werden müssen. Eigenartige Figuren tauchen in diesen in mehrfacher Weise vielschichtigen Bildern auf, in denen man oft den Künstler selbst zu erkennen glaubt. Als romantisch beseelten Wanderer durch von Linien und farbigen Flecken durchsetzten Bildräumen, aber auch als erschreckende Fratze. Womit klar wird, dass es Kevin A. Rausch um das Erfinden von Zustandsbildern geht, um Wirklichkeiten, die parallel zur realen existieren.

Die Schau, die die Galerie Schmidt jährlich parallel zum Europäischen Forum Alpbach zeigt, ist heuer übrigens Esther Stocker und Anna Maria Bogner gewidmet. (schlo)