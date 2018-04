Von Edith Schlocker

Wien – Als Martha Jungwirth vor zwei Jahren den mit 20.000 Euro dotierten „Großen Kunstpreis“ der Innsbrucker Klocker-Stiftung bekommen hat, sagte sie, ein Bild müsse, um gut zu sein, nicht unbedingt schön sein. Eine These, die der Besucher ihrer großartigen Ausstellung in der Wiener Albertina auf ihre Richtigkeit überprüfen kann. Wo das Werk der inzwischen 78-Jährigen in seiner ganzen Vielseitigkeit zelebriert wird.

Das die Künstlerin als Widerständige ausweist, als eine, die sich weder durch den Markt noch den Zeitgeist verbiegen ließ. Sondern konsequent ihren Weg ging, dem Papier als Bildträger und dem Aquarell als bevorzugtem Medium immer treu blieb. Genauso wie ihrem sehr speziellen Blick auf die Wirklichkeit, der nie ein plakativ abbildender ist, sondern ein Spiegelbild der Gefühle, die eine Landschaft, aber auch ein Cranach-Bild oder der Anblick einer Waschmaschine in ihr auslösen kann. Um das Reale in einem intuitiven Malprozess zu Farbkürzeln aufzulösen, die einmal ganz licht, den Rändern zu poetisch ausfransend, dann wieder zu düsteren Farbknäueln verdichtet daherkommen.

„Das Malen ist eine körperliche, konzentrierte Aktivität“, so Martha Jungwirth, „eine einmalige Setzung.“ Sie übermale selten etwas, denn entweder stimme ein Bild oder es stimme eben nicht. Aber „meistens stimmt es“, so die an der Wiener Angewandten Ausgebildete, die als einzige Frau 1968 bei der großen Ausstellung „Wirklichkeiten“ in der Wiener Secession mit dabei war.

Darauf, dass Jungwirth gern auf Reisen ist, verweisen die Titel vieler ihrer Bilder. „Istanbul“, „New York“ oder „Spittelauer Lände“ ist da zu lesen, malerisch verdichtet zu Essenzen, die mit Sichtbarem genauso wie mit Fühlbarem, Riechbarem, Schmeckbarem oder schlicht und einfach dem Wetter zu tun haben. Die Farbe spielt in diesen atmosphärisch aufgeladenen Bildfindungen die zentrale Rolle. Der Gestus ist expressiv, die Farbe ist dick aufgetragen oder gerinnt zu feinen „Sinnsalen“. In ihren jüngsten Arbeiten bevorzugt Martha Jungwirth das kleinere Format, um dieses in einem höchst konzentrierten Tun mit pastosen Farbschichten aufzuladen.