Innsbruck – Wie bereits berichtet, wird der Vorarlberger Kulturmanager Hans-Joachi­m Gögl ab Juli dieses Jahres Künstlerischer Leiter der von der BTV im Stadtforum betriebenen Galerie Fo.ku.s und der dazugehörigen Tonhalle. Barbara Psenner, die das Ausstellungs- und Konzert-Programm der Bank für Tirol und Vorarlberg seit 2006 verantwortete, ist bereits Mitte 2017 in den Ruhestand getreten. Die 50. und letzte von ihr kuratierte Ausstellung „Drive“ startet am 7. Juni. Barbara Psenner sei es gelungen, Fo.ku.s. als eine weit über Tirols Grenzen hinaus wahrgenommene Galerie für zeitgenössische Fotografie zu etablieren, so BTV-Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher gestern im Gespräch mit der TT.

Dieser „sensationell erfolgreiche“ Weg, der seit 2006 mehr als 40.000 Besucher anlockte, soll nun mit Hans-Joachim Gögl, der gemeinsam mit Folkert Uhde das Feldkircher Festival „Montforter Zwischentöne“ leitet, weiterverfolgt werden. Manches – etwa die Konzertreihe „toninton“ – werde wie bisher weitergeführt, erklärt Burtscher. Gerade im Ausstellungsbereich allerdings soll es eine inhaltliche Neuausrichtung geben: Fortan soll durch gezielte Auftragsvergaben an internationale Fotokünstler und regionale Musikschaffende ein neuer Schwerpunkt gesetzt werden. Im Zentrum der neu konzipierten Ausstellungsreihe soll die Auseinandersetzung mit der Alpenregion stehen. Deshalb habe man sich dazu entschieden, sie „Inn situ“ – gewissermaßen als wortspielerisch auf Innsbruck gemünzte Variante des lateinischen „in situ“, „vor Ort“ – zu nennen.

Konkret schwebt Gögl, dessen Festival „Tage der Utopie“ 2011 mit dem Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung ausgezeichnet wurde, vor, dass sich ausgewählte Künstler vor Ort mit regionalen Themen beschäftigen sollen – und parallel dazu ein musikalisches Konzept von einheimischen Musikern entstehen wird. Es gehe dabei nicht darum, dass ein „Soundtrack für die jeweiligen Bilder“ entstehen soll, sondern um die Schaffung eines Resonanzraums für die Außenperspektive, erklärt Hans-Joachim Gögl: „Wir streben den fruchtbaren Dialog verschiedener künstlerischer Disziplinen an.“ Die erste von Gögl kuratierte Fo.ku.s-Ausstellung wird sich Anfang Oktober 2018 ganz konkret mit Innsbruck befassen. Studierende der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig sollen die Vielfalt der Landeshauptstadt abbilden, die „musikalische Reaktion“ darauf wird von Franz Bauers Kompositionsklasse am Tiroler Landeskonservatorium erarbeitet. Geplant sind dann auch begleitende Dialogformate, etwa mit Historikern oder Stadtplanern.

Anfang 2019 folgen Projekte der israelischen Künstlerin Orly Zailer und der in London lebenden Fotografin Melanie Manchot, die einen anderen Blick auf den Tourismus im Alpenraum werfen wird.

Ziel sei es, künftig drei exklusiv für das Haus entwickelte Ausstellungen präsentieren zu können. Wobei der Fokus nicht nur auf den jeweiligen Werken, sondern auch auf deren Entstehungsprozess liegen soll. Dieser werde durch Videoarbeiten und Kataloge dokumentiert.

Man sei dazu bereit, sich das Engagement für Kunst und Kultur einiges kosten zu lassen, erklärt Gerhard Burtscher auf Nachfrage. Konkrete Zahlen wollte er allerdings nicht nennen. Für die nun anstehende Neuausrichtung von Fo.ku.s und Tonhalle sei das Budget um einen „namhaften Betrag“ erhöht worden. (jole)