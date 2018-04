Amsterdam – Ein Werk des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Jeff Koons ist in einer Amsterdamer Ausstellung von einem Besucher beschädigt worden. Er sei am Sonntag - dem letzten Tag der Ausstellung - versehentlich zu dicht an eine blaue Kugel aus dünnem Glas geraten, die daraufhin zerbrach, teilte ein Sprecher der Nieuwe Kerk mit.

Das Werk aus Koons Serie „Gazing Balls“ war dort seit Februar im Rahmen der Ausstellung „Meisterwerk 2018“ zu sehen. Das Bild hinter der Glaskugel wurde nicht beschädigt. Es ist eine Replik des Gemäldes „Madonna und Kind mit vier Heiligen“ des italienischen Renaissancemalers Perugino. Vertreter Koons‘ würden nun eine Schadensschätzung für die Versicherung vornehmen, erklärter der Sprecher.

Im Rahmen seiner Serie „Gazing Balls“ hat Koons zahlreiche ähnliche Kombinationen von alten Meisterwerken mit Glaskugeln geschaffen. In den Kugeln sollen sich die Betrachter und ihre Umgebung spiegeln und damit zum Bestandteil des Werkes werden. Der 63-jährige Koons gilt als einer der teuersten lebenden Künstler. 2013 wurde seine Skulptur „Balloon Dog“ vom Auktionshaus Christie‘s für rund 58 Millionen Dollar versteigert (derzeit rund 47 Millionen Euro). (APA/dpa)