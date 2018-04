Mieming – In der Kunst sind es mitunter nicht nur die künstlerischen Qualitäten, sondern sehr oft die Fähigkeiten, sich öffentlich zu präsentieren, welche über den Erfolg einer Künstlerin bzw. eines Künstler­s entscheiden. Sich selbst zu inszenieren und öffentlich Aufsehen zu erregen war nie die Sache der 1933 in Wien geborenen und seit 1979 in Wildermieming lebenden Künstlerin Charlotte Friedl. Sie übte die stete, intensive Beschäftigung mit Kunst ohne öffentliche Inszenierung, die Kunst als Erfüllung für sich selbst. Freilich das Kreative, das Künstlerblut war ihr in die Wiege gelegt.

Ihr Vater, ein Bauingenieur, war ein leidenschaftlicher Maler. Da musste Tochter Charlotte zwar nicht zwangsläufig zum Pinsel greifen, aber sie tat es nur allzu gerne freiwillig. Sehr bald reifte der Entschluss, Kunst zu studieren. Dass sie den Aufnahmekriterien entsprach, war höchst erfreulich, dass ihr Professor der legendäre Fritz Wotruba sein sollte, war dann schon etwas Besonderes.

Arbeit gab es allerdings abseits der Kunst mehr als genug. Fünf Kinder nahmen sie ebenso in Anspruch wie der Umstand des ständigen Pendelns zwischen Wien und Ampass. War ihr Mann doch beruflich in Innsbruck gebunden. Offensichtlich waren es zu viel der Strapazen, es kam zur Scheidung und Friedl zog mit drei Kindern nach Wildermieming.

„Finanziell war es eine sehr schwierige Zeit für uns“, erinnert sich Friedl. Doch die Künstlerin verfügt auch über die Qualitäten einer ausgezeichneten Restauratorin und gemeinsam mit ihrer Tochter Ursula sorgte sie in Stift Stams und in der Franziskanerkirche Telfs für neuen Glanz.

„Ein Leben lang war es neben meiner Familie wohl die Kunst, welche mir immer wieder neue Kraft verliehen hat“, resümiert Friedl. Was die Kraft der Kunst angeht, so hat diese offensichtlich auch die der selbstheilenden Wirkung. Nach mehreren schweren Operationen im letzten Jahr hatte Charlotte Friedl geglaubt, die Kunst endgültig an den Nagel hängen zu müssen: „Aber allein der Gedanke daran, dass ich noch einmal malen könnte, hat meiner Genesung offensichtlich enormen Antrieb gegeben.“

Wer das Werk von Friedl kennt, wird aber auch feststellen, dass sich die Arbeitsweise der Künstlerin völlig verändert hat, von einer gestisch spontanen Pinselführung hin zu einer kontemplativen, ausgewogenen, flächigen Malerei. Ihre Themen holt sie sich von in der Natur gewonnenen Eindrücken.

Eine Auswahl der jüngst entstandenen Arbeiten zeigt Friedl im Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus in Mieming bis 22. April, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. (hau)