Landeck – In der neuen Stadtbücherei Landeck werden liebgewonnene Traditionen fortgesetzt, wie etwa jene der Präsentation von Kunst. Als erster Künstler in der neuen alten Bücherei zeigt der 1956 in Innsbruck geborene, in Landeck aufgewachsene und seit ein paar Jahren in Vorarlberg lebende Norbert Pümpel eine kleine Auswahl seiner Werke. Wenn Pümpel, Ehrenzeichenträger der Stadt Landeck, zu seinen Werken meint: „Was ein Bild zu sagen hat, sagt es selbst“, dann sorgen seine von wissenschaftlichen Erkenntnissen geprägten, hochintellektuellen Arbeiten ganz ohne Erklärung dann doch etwas für Grübeln. Der ästhetische Wert der Bilder erschließt sich dem Betrachter allerdings intuitiv.

Geöffnet Dienstag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch und Freitag 14 bis 18.30 Uhr. (hau)