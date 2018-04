Wildschönau – Zum zweiten Mal hat die Gemeinde Wildschönau zum Kulturwochenende eingeladen. Die Vernissage dazu stand ganz im Zeichen von Janet Jochum und Clemens Reichard. Jochum ist in England geboren, absolvierte das Studium am Royal College of Art in London und machte Fortbildungen an der Sorbonne in Paris und an der Nottingham School of Art. 1956 kam sie als Vertreterin eines englischen Reiseunternehmens in die Wildschönau, lernte dort ihren Franz kennen und wurde Niederauerin. „Ihre Werke hängen auf der ganzen Welt“, erklärte Kulturreferentin Michaela Hausberger. Ein besonderes Geschenk machte Jochum den Wildschönauer Sturmlödern, denen sie ein Bild schenkte. „Weil ihr immer so urig und so bärig zu zeichnen seid“, erklärte die Künstlerin.

Clemens Reichard ist gebürtiger Leobener und wohnt seit 2003 in der Wildschönau. Seine Bilder sind von intensiven Farben geprägt und die Motive stammen vorwiegend von seinen Reisen durch Island und Nordamerika.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Jessi & Friends. Francesca „Jess­i“ Kreuz ist die Tochter von Franz und Jane­t Jochum und in der Wildschönau aufgewachsen.

Im Rahmen des Kulturwochenendes war auch die Meissnitzer Band bei einem Konzert zu hören. (be)