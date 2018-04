Lienz – Michael Fliri führt den Betrachter hinters Licht. Und dann wieder ins Licht. Die Werkserie, die in der aktuellen Ausstellung im RLB Atelier gezeigt wird, nimmt sich nämlich das Licht als Werkstoff vor. Ein flüchtiges Material, das durch seine Immaterialität aber auch Irritation produziert. Denn wo Licht, da auch Schatten – eine harmonische Dualität, die bei der Schau „The Light never sees a shadow“ in Lienz eine gewisse Aura entstehen lässt.

Fassbarer wirkt der Begriff Schattenspiel, welches der Südtiroler Künstler in seiner Serie von Fotografien perfekt beherrscht. Die Arbeiten, die in ihrer pastelligen Farbigkeit auf den ersten Blick vor allem bekömmlich wirken, wollen zunächst keinen zweiten Blick einfordern. Erst nach längerer Einwirkzeit versucht das Auge das Gewirr aus flirrenden Farben und Formen auseinanderzudividieren. Schnell wird klar, das Bild ist nicht das Abbild. Was aussieht wie ein Schädel, ist keiner. Rein visuell lässt sich das Rätsel aber nicht lösen, der Griff zur beiliegenden Erklärung ist unerlässlich. Ein komplexer Prozess steckt dahinter: Den Anfang machen Figuren aus Gips mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen. Mittels eines Tiefziehverfahrens nimmt der Künstler eine transparente Haut aus Kunststoff ab und eine dreidimensionale Maske entsteht. Beleuchtet durch unterschiedliche Lichtquellen, vervielfältigen sich die Schatten der Formen – eine Einheit entsteht. Das ursprüngliche Objekt als solches ist nicht mehr zu erkennen – und der Schatten ist eben nicht die Realität, wusste bereits Platon.

Obwohl man Fliri sonst vor allem für seine performativen oder Videoarbeiten kennt, fügt sich die für das Lienzer Gastspiel produzierte Fotoserie als logische Weiterentwicklung in das Oeuvre des Südtirolers ein. Die Maske bleibt nach wie vor Fliris zentrales Motiv, ebenso wie die Entwicklung des Selbst durch das Element der Maske. In Lienz wird das Thema zur spielerischen Irritation, die durch ihre Flüchtigkeit diese besondere Aura erzeugt. (bunt)