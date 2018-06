Palermo – Hotspot Mittelmeer. Um diesen Themenschwerpunkt kam die Wanderbiennale Manifesta in diesem Jahr nicht herum. Wollte sie auch nicht, denn die Themen Migration, Integration, aber auch das Projekt Europa sind zentrale Themen der zeitgenössischen Kunst. Die „manifesta12“ in Palermo entpuppt sich auch mit ihrem Programm nach einem imperialen St. Petersburg (2014) und dem schicken Zürich (2016) als besonders politische 12. Ausgabe der Kunstschau. Und mit Palermo hat die Manifesta wieder eine geeignete Umgebung gefunden, die über die zeitgenössische Kunst auch ihre Geschichte neu entdecken kann.

Warum Palermo, hing auch 2018 vom überzeugenden Narrativ der Stadt bei ihrer Bewerbung ab, erklärt Peter Paul Kainrath, langgedienter Leiter der Klangspuren Schwaz (bis 2013) und inzwischen stellvertretender Direktor der Manifesta, im TT-Gespräch. Zu jeder Ausgabe erhalte man drei bis fünf Bewerbungen von europäischen Städten, aus denen dann gewählt wird. „Gegründet wurde die Manifesta 1996 eigentlich, um den unbekannten Osten Europas für die Kultur zu öffnen“, holt Kainrath aus. Inzwischen sei man mitten in Europa angekommen, auch mitten in der aktuellen Diskussion. „Leoluca Orlando, Bürgermeister von Palermo, selbst brennender Europäer, steht inzwischen in einem interessanten Kontrast zur aktuellen Staatsregierung“, so Kainrath weiter. Mitten in Europa angekommen und doch nicht in den Machtzentren, was auch am Beispiel Palermo klarmache, die Stärke Europas zeige sich in der Peripherie. Ein Umstand, den die Manifesta schon bei der ersten Ausgabe 1996 in Rotterdam erkannte.

Ein Konzept abseits der klassischen Trampelpfade verfolgt die Biennale auch in der Konzeption des Programms: Das Hauptprojekt, „Der planetarische Garten. Die Kultivierung von Koexistenz“ wurde von den diesjährigen Kuratoren gestaltet. Das Team (sie nennen sich „kreative Mediatoren“) wurde bewusst aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengesetzt: Filmemacher Bregtje van der Haak, Architekt Andrés Jaque, Kulturmanager Ippolito Pestellini Laparelli und die Zürcher Kunsthaus-Kuratorin Mirjam Varadinis arbeiten in unterschiedlichen Bereichen der Kultur, die sich allesamt ins Programm der Manifesta auf ihre Weise einbringen. Ein Line-up, das sich inhaltlich abseits des klassischen Kanons positioniert und lieber Künstler vorstellt, die sich in ihren Projekten intensiv mit der Stadt und der Geschichte Palermos auseinandersetzen. Auf große Blockbuster-Namen verzichtet man bewusst. „Viele kommen gerade von der Art Basel und sagen, sie können hier in Palermo erst mal durchschnaufen“, scherzt Kainrath.

Durchschnaufen wäre bei der Fülle an Angeboten aber kaum möglich: Neben dem Hauptprojekt wurden 77 kollaterale Schauplätze mit Kunst bespielt. Wichtig sei wie jedes Jahr der hohe Anspruch an Nachhaltigkeit. Eine Manifesta soll die Umgebung nachhaltig verändern: in dieser Ausgabe etwa mit der Initiative „5x5x5“, die fünf Galerien, fünf Unis und fünf Künstlerresidenzen zusammenbringt, oder innerhalb der offiziellen Publikation, die auf einer intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Palermo, der Stadthistorie und der aktuellen kulturellen Situation beruht.

Kurzum: Palermo hat was zu erzählen, besonders über aktuelle Tendenzen. Als zentrales Motiv steht hier der Garten. „Im botanischen Garten, der erstmals mit zeitgenössischer Kunst bespielt wird, gibt es diese unzähligen autochtonen Pflanzen, die hier alle nicht heimisch sind, aber wunderbar wachsen“, meint Kainrath. Für den Südtiroler ist Palermo übrigens sein letztes Gastspiel. Nach zwölf Jahren in der Organisation freue er sich schon auf seine neue Herausforderung im Klangforum in Wien, das er ab 2020 leiten wird. Bis dahi­n soll die Manifesta übrigens nach Marseille weiterziehen. (bunt)