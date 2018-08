Lienz – Noch bis Samstag, den 4. August, ist die Ausstellung „Beziehungskosmos Mensch“ von Leonard Lorenz in der Lienzer Spitalskirche zu sehen. Der Künstler führt Besucher am Freitagnachmittag und Samstag persönlich durch die Schau. Öffnungszeiten: wochentags von 10 bis 12 und von 16 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 14 Uhr. (punt)