„Hafeleh klar" lautet der doppelbödige Titel einer Ausstellung des heimischen Sprachkünstlers Wilfried Schatz, die kürzlich am Hafelekar auf 2256 m Seehöhe eröffnet wurde. Anlass ist das 90-jährige Bestehen der Nordkettenbahnen. Die neun Wortkreationen, angelehnt an Ausdrücke aus dem alpinen Bereich, sind auf 50 x 50 cm großen Tafeln aus Stahlblech angebracht. Auch die zwei Gondeln, die die Gäste von der Hungerburg auf die Seegrube und retour befördern, sind am Boden beklebt — und vermitteln den Wanderern, wie die Seilbahn zwischen „herausgehOBEN" und „kunterbUNTEN" vermittelt. (TT)