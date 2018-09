Innsbruck – Die jeden Frühherbst auf Initiative des ORF österreichweit an rund 700 Kunstorten ausgetragene „Lange Nacht der Museen“ ist eine Erfolgsgeschichte. Jährlich nutzen mehr Menschen das Angebot, mit nur einer Eintrittskarte so viele Museen oder Galerien zu besuchen, wie es sich in den sieben Stunden zwischen 18 Uhr abends und ein Uhr morgens ausgeht.

69 Museen und Galerien zwischen Kitzbühel und Galtür sind in Tirol heuer mit dabei, elf davon diesmal erstmals. Etwa die von der youngCaritas gemachte Ausstellung „NOT“, die in Containern am Innsbrucker Landhausplatz zu sehen ist. Kreisend um so relevante Themen wie den Menschen als Ware oder modernes Sklaventum. In eine Traumwelt werden in den Wattener Kristallwelten dagegen die großen und kleinen Besucher entführt, wenn die funkelnde Kristallwolke im Garten des „Riesen“ in einen goldenen Mantel gehüllt wird.

Bescheidener gibt sich im Vergleich dazu das Wattener Schreibmaschinenmuseum, wo es ein Exemplar aus China mit nur einer Taste zu sehen gibt. Winzige Krippen sind dagegen im Jenbacher Museum zu bestaunen, 100 Düfte im Innsbrucker Audioversum zu beschnuppern. Und die Besucher der Steinacher Tunnelwelten können sich auf ein explosives Sprengpulver für den Mund freuen.

Spezielle Aktivitäten wie Führungen, Lesungen, Konzertantes oder Kulinarisches hat sich jedes der Häuser für diese spezielle Nacht ausgedacht, viele auch für Kinder. Die Innsbrucker Taxisgalerie etwa – passend zur aktuellen Ausstellung „Sex“ – kreatives Aufklärungsbasteln.

Der „Treffpunkt Museum“ ist wie gewohnt am Innsbrucker Franziskanerplatz eingerichtet. Hier gibt es die Eintrittskarte zur „Langen Nacht“ (15 bzw. 12 € und 6 € für das regionale Ticket, der Eintritt für Kinder bis 12 ist frei). Die Eintrittskarte gilt auch als Fahrschein für die Shuttlebusse, die, genauso wie die fußläufigen Routen, am Franziskanerplatz starten bzw. ankommen. (schlo)