Von Helmut Mittermayr

Breitenwang – Die Außerferner Kulturinitiative Huanza hat auch im 29. Jahr ihres Bestehens nichts an Attraktivität eingebüßt – zumindest vermittelte das die Menge an Besuchern am Sonntagnachmittag in Breitenwang bei der Eröffnung der diesjährigen Kulturzeit. Obfrau Veronika Kunz blieb in ihrer offiziellen Begrüßung bekannt knapp und Bürgermeister Hanspeter Wagner freute sich, dass Breitenwang zum wiederholen Male als Veranstaltungsort, heuer sogar für die Eröffnung ausgewählt wurde. Für den Gemeindechef über- haupt ein Markenzeichen des Huanza, dass all die Jahre versucht wurde, den ganzen Bezirk und nicht nur den Talkessel von Reutte miteinzubeziehen. Mit den Worten Karl Valentins sagte Wagner: „Kunst und Kultur sind schön, aber machen viel Arbeit.“ An Kunze gerichtet, die sich flachsig um mögliche Falten im Gesicht bei einer Kulturzeit Nr. 39 gesorgt hatte, erklärte BM Wagner, dass man nur auf eine Weiterführung hoffen könne. Auch mit mehr Falten.

Dem Kulturzeit-Motto „Charivari“, ein französisches Wort, das in napoleonischer Zeit in den deutschen Sprachraum kam, wurde die Eröffnung sofort gerecht. „Katzenmusik, Durcheinander, auch Lärm und Krach“ stellten sich sofort ein. Das Dargebotene verwöhnte allerdings ganz im Gegensatz zu „Charivari“ Augen und Ohren. Abwechselnd, aufeinander zugehend, auch miteinander spannten das Street-Noise-Orchestra, die MK Elmen, die Hallpercussion, Saxophonist Mathias Schriefl oder Niveditha Sharma als karnathische Tänzerin einen breiten kulturellen Bogen. Und der Frage, welches Schicksal Einkaufswägen nach ihrem Leben im Supermarkt haben – „Gehen sie in Pension?“ – gingen Schüler aus dem Raum Reutte nach.

Die Kulturzeit läuft noch bis 6. Oktober. Mehr Info ist unter www.huanza.at/programm-2018/ zu finden.