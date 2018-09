Von Edith Schlocker

Innsbruck – Was die von Jutta Katharina Kiechl gemalten „Seherkinder“ wirklich sehen, kann man nur erahnen. Ihre Blicke sind voll Erschrecken und Erstaunen, immer ernst. Meist schauen sie durch den Betrachter durch, bisweilen an ihm vorbei, manchmal schauen sie ihn aber auch sehr direkt an. Die Geschichte der drei portugiesischen Bauernkinder, denen 1917 in Fatima die Muttergottes erschienen sein soll, hat die Thaurer Malerin zu ihrem jüngsten Bilderzyklus inspiriert. Ein schwieriges Thema, auf das sich Kiechl mit der ihrem ganzen einzelgängerischen Tun innewohnenden Ernsthaftigkeit und Konsequenz eingelassen hat. Ohne in die Falle des Sentimentalen zu tappen, sich verführen zu lassen, die Geschichte dieser drei so besonderen Kinder plakativ auszubreiten. Um stattdessen ganz im rational nicht Fassbaren zu bleiben, im schmalen Grenzbereich zwischen Wissen und Glauben.

Die Künstlerin bedient sich dazu souverän eines zwischen Realismus und Abstraktion lavierenden Vokabulars, dominiert von einer pastelligen Farbigkeit. Die allerdings eine herb brüchige, in trockenem Öl in vielen dünnen Schichten auf Leinwände oder Holztafeln aufgetragene ist, um sich hier zu wunderbar geheimnisvollen Raumgebilden zu verdichten. Fokussiert auf figurale Energieträger, die ganz still in sich ruhen oder gehüllt in Auren aus diffusen Hintergründen auftauchen.

Letztlich sind aber alle Bilder, die Jutta Katharina Kiechl malt, Selbstbildnisse. Selbst ihre malerisch delikaten Stillleben und Landschaften, in denen sie sich bisweilen einen für ihre Begriffe fast expressiv aufgewühlten Malduktus erlaubt. Parallel zur Ausstellung bei Maier zeigt Kiechl ab diesem Donnerstag auch im Alten Gericht Thaur ihre Menschenbilder.