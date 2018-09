Von Agnes Dorn

Rietz – Vor 18 Jahren war der damalige Volksschuldirektor Erwin Bartl in Pension gegangen und seither schlummerten jene Bilder vor sich hin, die sich zuvor in der Galerie der Volksschule angesammelt hatten. Denn in Bartls Zeit hatte es jedes Jahr zwei bis drei Ausstellungen in den Räumlichkeiten der Schule gegeben und jeder der Künstler hatte jeweils eines seiner Werke der damaligen Arbeitsgemeinschaft überlassen. 30 Werke sind so im Laufe der Jahre zusammengekommen, darunter von namhaften Künstlern wie Thomas Riess, Dietlinde Bonnlander, Martin Juen oder Karl Mussak.

Durch die Übersiedlung des Kindergartens wurden nun Räumlichkeiten frei und das Museum, das mit Kunstschätzen inzwischen ziemlich überladen war, konnte einen Teil der Werke in die Erweiterung einbringen. Das Hauptaugenmerk im Museum liegt weiterhin auf den Freskenmalereien Heinrich Kluibenschedls. Auch sein gesamter Nachlass an Fotoglasplatten sowie seine Tagebücher finden in den Räumlichkeiten Platz. Wer einen Einblick in die Bildergalerie und ins Museum, inklusive Führung, erhalten möchte, meldet sich bei der Gemeinde an.

Nach 18 Jahren nahm sich Bartl außerdem ein Herz und die Zeit, neben der Neuordnung und der Erweiterung des Museums auch dafür zu sorgen, dass wieder eine Ausstellung zeitgenössischer Rietzer Künstler zustande kam, und dank der Mitwirkung von Brigitte Öfner erklärten sich auch zehn Kunstschaffende bereit, Bilder zur Verfügung zu stellen. „Nach 18 Jahren ist das die erste, aber hoffentlich nicht die letzte Vernissage“, hofft Bartl auf Nachfolger.

Fündig wurde man in der Gemeinde dagegen beim Team für eine neue Dorfbücherei. Dieser wird nun Vroni Witting als Leiterin vorstehen. Auch diese Institution hat nun einen Platz in der Volksschule gefunden. Doch bis zur offiziellen Eröffnung ist noch einiges zu tun, wie Witting beschreibt: „Die Bücher sind schon sortiert und eingebunden. Aber sie müssen noch katalogisiert werden und die Computer fehlen noch. Mitte November wollen wir die offizielle Eröffnung machen.“ Weitere künstlerische Aktivitäten sind geplant.