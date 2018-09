Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Ein Soldat sitzt auf einer angedeuteten Erdkugel und zielt mit einem Maschinengewehr auf einen am Himmel schwebenden Engel. Die Munition ist jedoch keineswegs tödlich, der Gegner wird nämlich nur mit Farbe beschossen. Betrachtet man die Werke des früh verstorbenen deutschen Künstlers Uwe Lausen (1941–1970), so fällt auf, dass dieses ungewöhnliche Motiv ein wiederkehrendes Moment in seinen Werken ist. Der Kunstraum Innsbruck widmet diesem in Vergessenheit geratenen Künstler eine sehenswerte Ausstellung.

Uwe Lausen war zeit seines Lebens ein Unangepasster. Er sträubte sich dagegen, eine klassische akademische Ausbildung zu absolvieren. Trotzdem wurden seine Arbeiten neben jenen von Gerhard Richter oder Georg Baselitz gezeigt. Lausen war auch schriftstellerisch tätig. Schon früh webt er – ähnlich wie Cy Twombly – Texte in seine Bilder ein. Beeindruckend ist auch seine geradezu gegenwärtige künstlerische Themenwahl, die Krieg, Gewalt und Genderfragen behandelt. Vor allem findet man in diesen Arbeiten einen unentwegt Suchenden, der sich zwar in verschiedenen Kunstströmungen ausprobierte, dabei aber trotzdem seinen eigenständigen Stil fand. Eine frühe Arbeit, ein Selbstporträt von 1962 etwa, lehnt sich noch stark an den Abstrakten Expressionismus an. Spätere Arbeiten hingegen werden flächiger. Es scheint, als würde Uwe Lausen mit Vehemenz die Weite suchen und ins Abstrakte ausbrechen wollen. Trotzdem bleibt der deformierte, fragmentarische Körper im Mittelpunkt seiner künstlerischen Betrachtung und unterstreicht damit die innere Zerrissenheit dieses bemerkenswerten Künstlers einmal mehr.