Hall – Noch bis 11. November – jeweils Fr., Sa. und So. von 14 bis 17 Uhr – läuft im Stadtmuseum Hall die Ausstellung „Alfons Siber. Maler, Zeichner, Tausendsassa“. Auch das umfangreiche Rahmenprogramm lässt den Haller Künstler (1860–1919) in seiner ganzen Vielfalt wiederaufleben: Am heutigen Donnerstag um 19 Uhr spricht Kuratorin Sonja Fabian im Museum mit Markus Santner (Bundesdenkmalamt Wien) über Sibers Rolle als einer der gefragtesten Restauratoren, die im Auftrag der „k. k. Zentralkommission“ tätig waren.

Am Samstag ist ein Stadtrundgang auf Sibers Spuren zu erleben – Treffpunkt ist um 15 Uhr am Unteren Stadtplatz (vor dem Hotel Goldener Engl). Um Anmeldung unter Tel. 0676/835845244 oder stadtmuseum@stadthall.at wird gebeten.

„Von Sagen, Festen und bemalten Häusern“ erzählt dann am 28. September um 15 Uhr eine Kinderführung durch die Ausstellung – wobei auch gemeinsam gebastelt wird. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich. (TT)