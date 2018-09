Von Edith Schlocker

Innsbruck – Pablo Picassos angesichts des Spanischen Bürgerkriegs 1937 für die Pariser Expo gemaltes Bild „Guernica“ ist das Anti-Kriegs-Bild schlechthin. Um in der typisch für ihn die Wirklichkeit in ein Puzzle verwandelnden Manier bis heute nichts von seiner Kraft verloren zu haben. Das mit seinen Maßen von 3,49 mal 7,77 Metern monumentale Gemälde hängt heute im Madrider Museo Reina Sofia, der von Jacqueline de la Baume Dürrbach 1955 im Auftrag von Nelson Rockefeller gewebte Wandteppich mit demselben Motiv im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York und die exakten Vorlagen dafür derzeit in der Innsbrucker Hofburg.

Die sechs Kartone dafür hat die Weberin gemeinsam mit Picasso erstellt, und zwar nicht als exakte Kopie des Gemäldes, sondern als eigenständige Variante von diesem. Einige Details wurden neu erfunden, die Farbigkeit unterscheidet sich von der des Gemäldes deutlich und ist auch anders als jene der Tapisserie.

Die sechs Kartone, die zusammengesetzt fast den Ausmaßen des gemalten Gemäldes entsprechen, touren derzeit durch die Welt. Im Sommer waren sie im römischen Senat zu sehen, um nun auf Einladung der Euregio Tirol in Innsbruck Station zu machen. Nicht zuletzt wegen drei Hunderter-Jubiläen: dem Ende des Ersten Weltkriegs, der Teilung von Tirol und der Gründung der Ersten Republik.

Auf welche Art es Picasso gelingt, das Desaster des Krieges an nur wenigen Chiffren festzumachen, ist einzigartig. Der einzige Mann des Szenarios ist tot. Gestürzt von seinem Pferd liegt er am Boden, seine zerbrochene Waffe hält er noch in der Hand. Die Frauen schreien, eine hält ihr totes Kind im Arm. Das runde Etwas ganz oben im Bild könnte ein Hoffnung suggerierendes Licht, aber auch eine Bombe sein. Allein die kleine Blume, die aus der Hand des toten Kriegers sprießt, soll uns wohl sagen, dass noch nicht alles verloren ist. Selbst wenn der Stier als Metapher für den Faschismus noch immer präsent ist.

Während der Ausstellung webt Elfi Baumgartner ein Stückchen von „Guernica“ nach, um vorzuführen, was für ein mühsamer Prozess das Entstehen eines Wandteppichs ist. „Fast so mühsam wie so mancher Friedensprozess“, so die Künstlerin, die einen ganzen Tag braucht, um 20 Zentimeter im Quadrat zu weben.

Da das Thema Krieg und Frieden bis heute nichts von seiner Relevanz verloren hat, wird die Präsentation der Guernica-Kartone durch die Arbeiten von 33 zeitgenössischen Künstlern aus dem Euregio-Raum ergänzt. Die zeigen, wie sehr dieses Thema viele von ihnen umtreibt, umgesetzt in den unterschiedlichsten Sehweisen und Techniken.

Mit großem Pathos umkreisen Maler wie Ivo Mahlknecht, Hermann Nitsch, Anton Christian, Julia Bornefeld oder Paul Renner das Thema. Andere, wie Italo Bressan, Roberto Bosisio, Eva Bodnar oder Arnold Mario Dall’O gehen das Thema subtiler an, um allerdings nicht weniger zu berühren.

Wieder andere versuchen sich als Geschichtenerzähler, um Vergessenes auszugraben. Ilse Haider etwa, indem sie in der braunen Geschichte stochert. Einige der Künstler halten sich nicht in der Vergangenheit auf, sondern setzen sich mit dem Thema Krieg ganz aus der Position von heute auseinander. Gottfried Helnwein etwa, wenn er in hyperrealistischer Drastik ein Kind mit einem Maschinengewehr auf jemanden zielen lässt, während Xenia Hausner den Krieg im Alltag ortet oder Erwin Wurm sich in Ton abarbeitet.

Ein Zeichen der Hoffnung kommt von Brigitte Kovanz, die in einer wunderschönen Arbeit das Wort „allegory“ auf Englisch, Hebräisch und Arabisch einem Kreis einschreibt. Eva Schlegel öffnet dagegen als Geste der Hoffnung eine Tür zum Licht. Als Einzige der Künstlerinnen hat Elke Krystufek speziell für die Schau ihre Zeichnung „Störung der Nachtruhe der Republik“ gemacht. Unübersehbar die sehr berechtigte Frage stellend, wie ruhig wir in Zeiten wie unseren noch schlafen können.