Von Bernadette Lietzow

Wien – Seerosenbilder, die Kathedrale von Rouen in verschiedenen Lichtstimmungen – natürlich Monet, unbestritten wunderschön und, nun ja, altbekannt. Wie trügerisch diese scheinbare Vertrautheit von millionenfach in Kalenderbildern und Billigdrucken reproduzierter Kunst ist und welche Entdeckungen die Konfrontation mit dem Werk eines Meisters bergen kann, stellt die groß angelegte Schau „Claude Monet. Die Welt im Fluss“ unter Beweis, die seit gestern in der Wiener Albertina zu sehen ist.

Ein Teppich in Blautönen, extrahiert aus einem Gemälde Monets, geleitet in die Ausstellungsräume, in denen die 100 aus zahlreichen institutionellen wie privaten Sammlungen stammenden Leihgaben chronologisch entlang von Monets künstlerischer Entwicklung gezeigt werden. In Kooperation mit dem Musée Marmottan Monet in Paris, das mit 40 Bildern den Löwenanteil zur Präsentation beigetragen hat, schuf Kurator Heinz Widauer eine im besten Wortsinn klassische Retrospektive eines Malers, der nicht nur für den Ausstellungsmacher als „Pionier und Doyen des Impressionismus“ gilt. 1874 erregte Monet (1840–1926) mit seinem als „Impression“ betitelten luziden Sonnenaufgang den Zorn eines gewichtigen Kritikers, der kurzerhand dem neuen Malen des Künstlers und seiner Kollegen wie Sisley und Renoir den Spottnamen „Impressionismus“ verlieh.

Radikal bricht Monet mit den Traditionen des Naturalismus und setzt sich in dem unbedingten Willen, die Natur nicht als elementare Kraft, sondern als hybrides Gebilde aus Luft, Licht und Farbe auf die Leinwand zu bannen, Wind und Wetter, Hitze und klirrender Kälte aus. In den späten 1880er-Jahren beginnt er, Malorte auf seinen zahlreichen Reisen zu markieren, um den immer gleichen Blick unter verschiedenen Lichtbedingungen festzuhalten. „Land­alchemist“ nennt ihn der Schriftsteller Gustave Geffroy, Guy de Maupassant schreibt über Monets vielfach dem Wasser gewidmete Meisterschaft: „Monet hat mit vollen Händen ins Meer gegriffen und einen Schwall auf seine Leinwand gegossen.“ Seine Bilder eines ungezähmten Atlantiks, die Studien des Flus- ses Creuse und beeindruckende Winterlandschaften, in denen er mit gewagtem Farbenspiel zwischen Blau, Rosa und wärmenden Gelbtönen Frost und beginnendes Tauwetter nachempfindet, sind Belege dafür.

Sein Spiel mit Perspektiven, wie der sämtliche Details auflösende Blick von oben auf den „Boulevard des Capucines“ (1873) oder seine von japanischen Farbholzschnitten inspirierten Bildkompositionen verweisen auf Monets Modernität. Gewaltig sind die Exponate der letzten Schaffensperiode, in denen er, gezeichnet von einem Augenleiden, Reflexionen über sein akribisch angelegtes Gartenparadies in Giverny umsetzt. Er experimentiert in den „Seerosen“-Bildern zunehmend mit Textur und Farbe, ist ewig neugieriger Entdecker und verweist in der Abkehr vom reinen Motiv zugunsten einer höheren Wahrnehmung auf den abstrakten Expressionismus.

Der seit Langem von Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder gepflogene Fokus auf Blockbuster-Programmierung ermöglicht im Fall der gelungenen Monet-Werkschau, hoffentlich trotz des absehbaren Besucheransturms ein subtiles Eintauchen in ein immenses Oeuvre.