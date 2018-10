„Hier soll es um beides gehen — um das kollektive Erbe und die Seele von Wattens, aber auch um das Spiel mit Zukunftsideen", meinte Projektkoordinator Andreas Braun gestern bei einem ersten Rundgang durch das neue, spektakulär in Szene gesetzte Museum Wattens, das am Freitag feierlich eröffnet wird. Im Fokus steht die Industrie- und Alltagsgeschichte, der Wandel vom Bauerndorf zur global vernetzten Industriegemeinde. Die Firma Swarovski stellt zahlreiche Exponate bereit und unterstützt das von der Marktgemeinde getragene Museum auch finanziell. „Die Geschichte von Swarovski wird hier in die Ortsgeschichte eingeordnet", freut sich Markus Langes-Swarovski. Ein Kombiticket mit den Kristallwelten soll einen Teil der dortigen Besucher auch in den Ortskern bringen. „Wattenspapier" und die Landesgedächtnisstiftung trugen ebenfalls zur Realisierung des ca. 4,4 Mio. Euro schweren Museums bei.

Zentrales Element ist eine gläserne „Wunderkammer", die sich vom Erdgeschoß bis in den zweiten Stock durchzieht und „zum Staunen verleiten soll", wie Museumsleiterin Simone Egger meint — mit Objekten wie einem Kristallluster aus „James Bond" oder „historischen" Chabeso-Flaschen. Hörgeschichten und Filme — etwa unkonventionelle Interviews mit Wattnern — ergänzen das Gesehene. „Entscheidend ist aber, was hier in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert", betont Pablo von Frankenberg vom Museumsplanungsbüro HG Merz. Auch BM Thomas Oberbeirsteiner sieht das Museum als „dynamischen Ort". Der zweite Stock dient daher als „Zukunftslabor", das Raum für Wechselausstellungen, Vorträge oder Konzerte bietet. (md)