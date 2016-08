Von Joachim Leitner

Innsbruck – Der Teufel sitzt im Detail. In Bindestrich und einem exakt gesetzten accent aigu zum Beispiel: Lévi-Strauss, Vorname: Claude, war franko-belgischer Ethnologie-Großmeister („Traurige Tropen“) und Begründer des Strukturalismus; Levi Strauss ein oberfränkischer Stoffhändler, der amerikanische Glücksritter mit goldrauschtauglichem Beinkleid versorgte – und dadurch die Grundlage für ein globales Jeans-Imperium legte. Viel miteinander zu tun haben Lévi und Levi nicht. Auf den ersten Blick jedenfalls: Als Lévi-Strauss 1908 in Brüssel geboren wurde, war Levi Strauss seit ziemlich genau sechs Jahren und einem Monat tot.

Trotzdem, ein Zusammenhang lässt sich herstellen: Lévi-Strauss untersuchte Mythen auf verallgemeinerbare Erzählmuster, Levi Strauss’ Leben lässt sich nicht nur als in eine kapitalistische Welt gespiegelter Mythos – vom Mittellosen zum Millionär – erzählen, die nach ihm benannten Hosen werden nach wie vor als notwendiges, wahlweise sportlich-elegantes oder abenteueraffines Accessoire dieses „American Dream“ vermarktet.

Apropos Vermarktung: Damit, aber nicht nur, beschäftigt sich U. (also „You“, sprich „Du“ oder „Ihr“ oder „Man“), der Protagonist von Tom McCarthys neuem Roman „Satin Island“. Er ist es auch, dem die vielsagende Namensdoppelung auffällt. Und im Grunde genommen sind Lévi-Strauss und Levi Strauss die beiden Pole, zwischen denen sich der Roman bewegt: Geistesgeschichte und Konsumkultur.

U. ist Anthropologe und arbeitet für ein schlicht „Die Firma“ genanntes Unternehmen, das Narratives, also Erzählungen, zusammenzimmert und an andere Unternehmen vertickt: Firmenphilosophien und Unternehmensleidfäden, generiert aus Bruchstücken wirkmächtiger Denkgebäude, vorrangig von „Falten“-Forscher Gilles Deleuze und „Riss“-Theoretiker Alain Badiou.

Den ganzen „revolutionären Quatsch“ allerdings lässt U. lieber weg. Schließlich bezahlten die Kunden für wohlklingende Wellnessfloskeln, also heiße Luft – und kein wortgewandtes Umstürzlertum.

Sein Chef Peymann – ein rhetorisch ausgefuchster Wirklichwichtigtuer – scheint mit U. zufrieden. So zufrieden, dass er ihm einen ganz besonderen Auftrag zuteilt: Er soll nicht einen, sondern den „Großen Bericht“ zur Zeit vorlegen, das Übernarrativ der Gegenwart, mit Douglas Adams könnte man sagen, die Antwort auf die Frage „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“. Als Verfasser einer Studie über die Club-Kultur der neunziger Jahre ist U. gewissermaßen Experte für Zeitgeistiges – und ist einigermaßen vertraut mit dem an Widersprüchen reichem Spannungsfeld von Beobachten und Teilnehmen.

So viel zur Handlung, mehr passiert eigentlich nicht. Verreisen wie Leitfigur Lévi-Strauss müsste U. für seine Recherche nicht. Und größtenteils bleibt er dann auch in seinem Kellerbüro. Dort sammelt er Daten und legt penibel geordnete Dossiers an. In Zeiten supranationaler Konzerne und digitaler Dauervernetzung ist man sowieso immer überall – also nirgends: noch nicht ganz angekommen und schon wieder weg.

Dass U. seinen Bericht nicht schreiben wird, kann man auch vorwegnehmen. Um Plot, Charakterentwicklung und Figurenzeichnung geht es in „Satin Island“ nicht. Alles bleibt vage, im Fluss. Der Roman über die Arbeit an der ultimativen Erzählung ist selbst ganz schimmernde Reflexion: durchnummeriertes Sprachspiel, Anekdote, Absichtserklärung, Memorandum, für eine angedachte Finalisierung beiseitegelegter Entwurf. „Satin Island“ liest sich wie das Arbeitsbuch zu jenem Bericht, den der Protagonist verfassen hätte sollen: bis zum Erbrechen gescheid und doch Ausdruck heilloser Hilflosigkeit. Zweifellos: Eine treffende Darstellung der Gegenwart, überqualifiziert und zugleich überfordert denkt sich U. (also „You“, sprich „Du“ oder „Ihr“ oder „Man“) vom Hundertsten zum Tausendsten. Und verirrt sich gelegentlich auf rätselhaft sinnstiftende Weise: „Staten Island“ wollte er tippen, „Satin Island“ ist herausgekommen. Womit wir wieder beim Teufel wären, der im Detail sitzt. Roman Tom McCarthy: Satin Island. Aus dem Englischen von Thomas Melle. DVA, 220 Seiten; 20,60 Euro.