Wörgl – Nichts für zarte Gemüter ist das zweite Buch, das der Wörgler Autor Andrea­s Madersbacher (Malte Alsen) mit „Der Folterknecht Gotte­s“ vorlegt. Der Roman spielt um 1300 in der Toskana und schildert basierend auf historischen Fakten anhand einer fiktiven Handlung, mit welchen brutalen Methoden die Inquisition damals die politischen Interessen des Papstes durchsetzte.

Mit seinem Erstlingsroman „Das Zuckerrohrfeld“ legte Madersbacher einen ebens­o knackigen wie blutrünstigen Krimi mit Verstrickungen von Mädchenhandel, Drogenmafia, Politik und Justiz vor, den er als spannenden Showdown in Jamaika inszeniert. Mit der Schriftstellerei begann der Radio-Macher und Öffentlichkeitsarbeiter mit eigener Agentur aus purer „Gaudi“, wie er sagt. Sein Pseudonym hielt allerdings in einer Kleinstadt wie Wörgl nicht lange. Madersbacher bedient sich auch bei seinem zweiten Buch bewusst einer einfachen Sprache, formuliert in kurzen Sätzen. Er will unterhalten, nicht „große“ Literatur erschaffen.

Die Geschichte des Romans „Das Zuckerrohrfeld“ war rein fiktiv, bei seinen weiteren Romanen arbeitet er auf Basis historischer Fakten. Madersbacher studierte neben dem Hauptfach Politikwissenschaft als Zweitfach Geschichte bis zur Diplomprüfung, die er aber nicht mehr ablegte. „Während des Studiums haben wir von der Vorrenaissance nicht viel gehört“, erklärt er seine Motivation, gerade in diese Zeit einzutauchen. Dabei geht es ihm nicht um Kirchenkritik. „Ich mag es nicht, vergangen­e Gesellschaftssysteme aus heutiger Sicht zu beurteilen. Damals gab es ein anderes Rechtssystem – aber gerade deshalb hat sich dann ja der Humanismus entwickelt“, so Madersbacher.

Nicht weniger blutrünstig ist sein weiteres bereits fertig gestelltes Roman-Projekt „Der Organist“. Die historische Vorlage liefert der Kannibale Karl Denke in Münsterberg in Schlesien. Madersbacher wird nach einer Anfrage dazu auch ein Drehbuch schreibe­n und legt im Frühjahr 2017 bereits einen weiteren Roman vor: „Der Feuervogel“ spielt zur Zeit der Alpenüberquerung Hannibals. Geplant ist im Frühjahr 2017 auch ein­e Autoren-Lesung im Tagungshaus Wörgl gemeinsam mit dem Wörgler Buchautor Walter Hohenauer, der sein Erstlingswerk „Zur Hölle mit den Bürokraten“ über einen Staatsstreich auch heuer vorgelegt hat. Die Bücher sind im Buchhandel erhältlich. (vsg)