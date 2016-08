Innsbruck – Bergort könnte überall sein. Joakim Zander, dessen „Der Schwimmer“ 2013 zum weltweiten Millionenseller wurde, beschreibt uns damit eine triste Vorstadt von Stockholm: Plattenbauten, Trostlosigkeit, Gewalt.

Fadi ist ein junger Araber, der mit seiner Familie in einer dieser Wohnfabriken lebt. Aus seiner Sicht erfahren wir, wie aus dem Abhängen und Herumziehen ohne Ziel durch „die Bärtigen“ ein Anhänger und Rechtgläubiger wird, der sich auf den Weg nach Syrien macht. Den Brüdern dort zu helfen und mit Hingebung auch sein Leben dafür zu opfern, dazu ist Fadi bereit – sonst sieht er für sein Leben keine Perspektive.

Yasmine, seine ältere Schwester, hat sich schon vor einigen Jahren davon gemacht, ist mit dem – eigentlich recht unguten – Freund nach New York aufgebrochen und hat dort in der Trend-Scout-Szene Fuß gefasst. Bergort ist für sie längst eine andere Galaxie – bis sie die Nachricht von Fadis Abtauchen in den Jihad, seinen angeblichen Märtyrertod und dann sein Wiederauftauchen erreicht. Für ihren Auftraggeber macht sie sich auf den Weg zurück nach Stockholm, um das Phänomen des Jugendprotests ebenso wie ihre Familiengeschichte zu erkunden.

Die Dritte im Bunde, die die Geschichte erzählt, ist eine Vertraute aus „Der Schwimmer“: Klara Walldéen ist in der Zwischenzeit unter Vertrag bei einem Forschungsinstitut in London. Deren Chefin soll eine Studie zur Übertragung von Polizeiaufgaben an Private in der EU in Stockholm präsentieren; und Klara arbeitet daran mit.

In der Zwischenzeit brennen in Stockholms Vorstadt die Straßen, radikalisierte Jugendliche solidarisieren sich mit den islamischen Kämpfern und die Polizei scheint mit dieser Situation überfordert – der richtige Nährboden dafür, die Forderung nach einer privatisierten Ordnungspolizei zu unterstützen.

Joakim Zander mischt aus diesen Zutaten einen spannenden Thriller, zeigt Zusammenhänge auf und verweist auf die Verstrickungen aller mit allen. Einmal mehr zeigt sich, dass ein Kriminalroman oder Thriller geeignetes Kommunikationsmittel für soziale Inhalte ist: Wie wird ein „normaler“ Jugendlicher, der nichts mit Scharia am Hut hat, in die Kreise der Islamisten gezogen, bis er bereit ist, sein Leben zu lassen? Wie weit gehen die Geheimdienste, um vermeintlich die Sicherheit von uns allen zu schützen und damit zugleich zu gefährden? Wer wird zur Verantwortung gezogen (oder auch nicht), wenn diese Machenschaften an die Öffentlichkeit gelangen? (cjw) Krimi Joakim Zander: Der Bruder. Aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein und Nina Hoyer. Rowohlt Polaris, 457 Seiten, 15,50 Euro.