Von Joachim Leitner

Innsbruck – Bereits kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 schlug der deutsche Politikwissenschafter Herfried Münkler „mürrische Indifferenz“ als Strategie des Widerstands gegen den Terrorismus vor. Wenn es dieser auf die systematische Verbreitung von Angst und Schrecken anlegt, sei der beste Umgang damit, ihm genau diesen Effekt zu versagen: „Vergleichgültigung“ statt Hysterie. Doch was im analytisch kühlen Jargon der Wissenschaft schlüssig klingt, lässt sich kaum in den Alltag übertragen. Wie soll man angesichts mörderischer Taten unbeeindruckt zum Tagesgeschäft zurückkehren? Inzwischen hat Münkler seinen Standpunkt semantisch präzisiert: Zur „mürrischen Indifferenz“ gesellte sich „heroische Gelassenheit“. Ein eindrückliches Beispiel dafür war Norwegens Reaktion auf den Anschlag des Rechtsradikalen Anders Behring Breivik, der im Juli 2011 77 Jugendliche auf der Insel Utøya ermordete. „Wir werden unsere Werte nicht aufgeben“, kündigte der damalige Regierungschef des Landes, Jens Stoltenberg, an. „Unsere Antwort lautet: mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Menschlichkeit.“

Auch der französische Journalist Antoine Leiris lässt sich als gelassener Heroe im Münkler’schen Sinne beschreiben. Obwohl sich das lapidare „gelassen“ in seinem Fall – wie auch in dem Norwegens – zunächst verbietet. Leiris ist ein Trauernder. Aber keiner, der seine Trauer in blinde Wut und den Wunsch nach Rache kanalisiert. Leiris’ Frau Hélène starb am 13. November bei der islamistisch motivierten Attacke auf das Pariser Bataclan-Theater. Nach drei Tagen des Umherirrens in den Ruinen dessen, was bis dahin ein normales Leben war, setzt sich Leiris an den Computer. „Freitag Abend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes, aber meinen Hass bekommt ihr nicht“ schreibt er auf Facebook. Adressiert an die Mörder seiner Frau, wurde der Eintrag binnen weniger Tage tausendfach geteilt, Gegenstand der Tagesberichterstattung – und zum Symbol jenes aufgeklärten Widerstands gegen die Barbarei, der sich nicht in martialischer „Wir schlagen zurück“-Metaphorik erschöpft.

Inzwischen hat sich das Posting zum Buch ausgewachsen. Schreiben sei zur Methode der Trauerbewältigung geworden, sagte Leiris kürzlich in einem Interview. Zur Möglichkeit, das, was sich kaum sagen lässt, wenigstens irgendwie in den Griff zu bekommen. Mitunter durch die Flucht in Selbstironie, meistens aber als beinahe lakonische Bestandsaufnahme dessen, was ihn als verblassende Ahnungen des Alltäglichen umgibt.

„Meinen Hass bekommt ihr nicht“ ist das berührende Logbuch von Leiris’ Leiden. Ein kleiner, ganz privater Text, der länger nachhallt als alle „Breaking News“. In kurzen, tagebuchartigen Notizen beschreibt er die ersten Wochen nach dem Anschlag: das Bangen, als die ersten Nachrichten eintreffen; die erschütternde Gewissheit, dass seine Frau und die Mutter seines eineinhalb Jahre alten Sohnes nie wieder zurückkommen wird; die Verzweiflung; das verbissene Beharren darauf, noch ein paar Tage lang der Mann sein zu dürfen, der Hélène liebt – um dann zu dem Mann zu werden, der sie geliebt hat. Im Zentrum von Leiris’ Versuchen, die Normalität aufrechtzuerhalten, steht Söhnchen Melvil – und mit ihm ein zarter Hoffnungsschimmer gelebter Genugtuung: „Sein ganzes Leben lang wird Melvil euch beleidigen, weil er glücklich und frei ist. Denn nein, auch seinen Hass bekommt ihr nicht“, heißt es an einer Stelle. Sachbuch Antoine Leiris: Meinen Hass bekommt ihr nicht. Aus dem Französischen von Doris Heinemann. Blanvalet, 140 Seiten, 12,40 Euro.