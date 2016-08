Innsbruck – Gäbe es jenen Flüchtlingsstrom, der seit gut einem Jahr nach Europa drängt, nicht, würde man Leon Wérths autobiografische Reportage „33 Tage“ über den Pariser Exodus während des Zweiten Weltkriegs, die ergänzt um das lange verschollene Vorwort von Antoine de Saint-Exupéry, Werths engstem Freund, jetzt neu auf Deutsch erschienen ist, heute ganz anders lesen. Man würde sie lesen als Dokument einer längst vergangenen, kaum mehr vorstellbaren Kriegszeit, als Zeugnis einer Ära, die mit dem heutigen friedlichen Wohlstandseuropa kaum mehr etwas gemein hat. So aber erhält Wérths Schilderung seiner Flucht, die er 1940 aus Angst vor dem heranrückenden „deutschen Feind“ wie Millionen seiner Landsleute unternahm, eine geradezu unheimliche, neue, zugleich traurige Aktualität.

Wérths Plan ist einfach: Mit seiner Frau will er mit dem Auto in ihr Ferienhaus im Jura fahren, was damals eine Fahrt von acht Stunden bedeutete. Den fünfzehnjährigen Sohn hatte man zwei Tage zuvor bereits vorausgeschickt. Aber die Straßen sind verstopft, das Hinauskommen aus der Stadt gelingt gerade noch, ein Weiterkommen danach ist unmöglich. Man legt einen, zwei Kilometer die Stunde zurück, Kupplungen streiken, das Benzin wird knapp, jede Ordnung weicht innerhalb weniger Stunden völligem Chaos, die Fahrt wird zu einer Odyssee und aus acht Stunden werden am Ende 33 Tage voller Angst, Hoffnung, Verzweiflung und Sorge.

Die Stärke von Wérths Reportage, der als Schriftsteller und Journalist weniger bekannt ist denn als Widmungsträger von Saint-Exupérys berühmtem „Le petit prince“, ist dabei die schlichte, nüchterne, aber niemals kalte Sprache und die gleichzeitige Unmittelbarkeit der Schilderung. Die Aufmerksamkeit gilt nicht den großen, abstrakten Zusammenhängen, sondern alltäglichen Details und den Begegnungen mit all jenen Helfenden (oder weniger Hilfsbereiten), die er auf seiner Flucht trifft. Und diese erinnern eindringlich daran, was „Menschlichkeit“ in der Not bedeutet und wie groß die Verantwortung jedes Einzelnen für den anderen ist – gerade wenn jede gesellschaftliche Ordnung aufgehoben ist. (fg) Bericht Leon Wérth: 33 Tage. Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Vorwort von Antoine de Saint-Exupéry, Nachwort von Peter Stamm. Fischer, 140 S., 20.60 Euro.