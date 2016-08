Innsbruck – Als John Ford die Räuberpistolen vom Wilden Westen, die er jahrzehntelang meisterhaft erzählte, ins recht­e Licht rücken wollte, ließ er seinen Star John Wayn­e den Schurken Lee Marvin aus dem Hinterhalt erschießen – und James Stewart dafür die Meriten in Form einer politischen Karriere einsammeln. Seit Fords „Der Mann, der Liberty Valance erschoss“ (1962) gehört die Revision von Legenden zum Repertoire des Westerns. Wobei der Film auch die Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens zeigt: „Print the legend“, sagt der Journalist, nachdem er die Wahrheit erfahren hat. Will sagen: Eine Gesellschaft braucht Heldenerzählungen, selbst wenn sie um deren Verlogenheit weiß.

Mit inzwischen 70 äußerst erfolgreichen Jahren auf dem Buckel ist auch Lucky Luke – der 1946 vom Belgier Maurice de Bevere, der sich als Zeichner schlicht Morris nannte, ersonnene Comic-Cowboy – eine Legende des papierenen Westerns. Und eine bis heute ungemein einträgliche Marke.

Auch nach Morris’ Tod 2001 sollte alles beim Alten bleiben. Der Zeichner Achdé, in dessen Hände die Zukunft der Wildwest-Persiflage 2002 gelegt wurde, setzte mit wechselnden Autoren ganz auf Kontinuität. Dass diese mitunter auch zum Korsett werden kann, merkt man manchem unter Achdés Federführung entstandenen Album an: durchwegs liebvoll, aber eben etwas allzu angestrengt um Detailgenauigkeit bemüht. Der mit dem Cowboy, der bekanntlich schneller schießt als sein Schatten, erwachsen gewordenen Fangemeinde gefällt’s. Weitere Abenteuer sind in Arbeit.

Zum runden Geburtstag der inzwischen über 70 Bänd­e umfassenden Comic-Reihe hat Lucky Lukes französischer Stammverlag Dargaud die Zügel trotzdem etwas gelockert.

Mit Matthieu Bonhomme, Jahrgang 1973, wurde ein Zeichner der jüngeren Generation eingeladen, seine Variant­e des Kult-Comics zu erarbeiten. Einzige Einschränkung: Die Glimmstängel, auf die Lucky Luke seit den 1980er-Jahren verzichtet, um weiter Vorbild sein zu können, bleiben für den Cowboy tabu. Ein Umstand, den Bonhomme in seine Erzählung einbaut: Luke kämpft nicht nur gegen eine Schurkenbande, sondern mit Entzugserscheinungen. Dass er der Selbstgedrehten letztlich ganz abschwört, ist ein Versprechen, das ihm ein Sterbender abringt. Ja, bei Bonhomme wird gestorben. Überhaupt ist seine Version des Wilden Westens wirklich wild. Wild und grimmig. Waren es Filme wie „Stagecoach“ und andere, die Kino-Western der 1930er- und 1940er-Jahre, die Morris zu seinem Comics inspirierten, so stehen jetzt drastischere Italo-Western und Filme wie Clint Eastwoods „Erbarmungslos“ Pate für Bonhommes dunkle Stor­y. Schon der Titel „Der Mann, der Lucky Luke erschoss“ zeigt aber auch, dass der Autor die alten Meister des Genres genau studiert hat. Wie bei John Ford gibt es hier nach dem Showdown eine bittere Pointe. Und eine Pointe nach dieser Pointe, die es ermöglicht, dass der „poor lonesome cowboy“ doch noch in den Sonnenuntergang reiten kann. Dort erwartet den Helden Anfang 2017 ein weiteres, außertourliches Abenteuer. Das wird aus der Feder des Comic-Chaoten Guillaume Bouzard stammen – und soll ziemlich durchgeknallt sein. (jole) Comic Matthieu Bonhomme: Der Mann, der Lucky Luke erschoss. Egmont, 64 S., 15,50 Euro.