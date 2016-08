Innsbruck – Auf dem Weg vom „Musik-“ zum „Sprechstück“ ist Händl Klaus’ Text der halb­e Titel abhandengekommen: Nur noch „Eine Schneise“ heißt das 2012 bei den Salzburger Festspielen als „Meine Bienen. Eine Schneise“ uraufgeführte Stück jetzt. Und auch auf den Franui-Soundtrack hat der Schweizer Regisseur Erik Altorfer für seine für den Westdeutschen Rundfunk eingerichtete Hörspielfassung verzichtet. Die musikalische Untermalung hat er vielmehr dem Marthaler-gestählten Jazzgrenz­gänger Martin Schütz übertragen. Und der hat ganze Arbeit geleistet: Perkussiv vorwärtstreibend, eröffnet er dem Satz- und Halbsatzgewitter des Tiroler Autors einen unheimlichen Wirkraum – um sich dann, wenn die wüsten Wort-Wogen wirklich hochgehen, in atmosphärisches Wummern und Rauschen zurückzuziehen, durch das bisweilen zarte Streicher irren.

„Eine Schneise“ ist – zumindest auf einer ersten Ebene – ein Krimi: Wer hat die Bienenstöcke in Brand gesteckt? Ein Inspektor ermittelt. Verdächtig sind alle: der eigentümliche Heranwachsende Lukas, dessen nicht weniger eigentümliche Mutter und der großväterliche Imker. Auch der Inspektor selbst, der – so scheint es – der Mutter einst ziemlich nahestand. Der Mord an den Insektenkolonien könnte allerdings ein ungleich größeres Verbrechen verhindert haben. Was, wenn die Bienen hochinfektiöse Geschosse gewesen sind, mit denen der wahre Schuft einen apokalyptischen Abgesang auf alles einläuten wollte? Im Hintergrund treiben den Text freilich andere Fragen an: Wer ist Lukas’ Vater, dessen Identität seine Mutter so vielsagend verschweigt – und den der Junge in jedem Gegenüber zu erkennen glaubt? Inzest steht im Raum, Missbrauch. „Die Schneise“ ist ein Labor der Widersprüche. Inhaltlich und formal. Eine Figur beginnt einen Satz, eine andere greift ihn auf – und verkehrt die Aussage mitunter in ihr Gegenteil: „Willst du.“ – „Nicht.“

Angeordnet sind dies­e Fragmentsätze (oder Satz­fragment­e) hochmusikalisch: mal kontrapunktisch, dann als Kanon, der sich zum hysterischen Durch- und Gegen­einander aufschwingt.

Den Sprechern verlangt Händls Text einiges ab: Sophie Rois als Lehrerin taumelt zwischen Verzweiflung und kühlem Chronistenton, Jens Harzer (Inspektor) wird vom Verhörer zum Verführer, André Jung – der Nestroy-Preisträger gab den Imker bereits in Salzburg – sinniert nachgerade bemitleidenswert bedrohlich über seine Sehnsucht nach Still­e, und Kristof van Boven kann als Junge mit glasklarem Timbre nach Anerkennung dürsten. Kurzum: Erik Altorfer hat eine brillante Adaption von Händl Klaus’ genialistisch verquerem Katastrophen­panorama vor­gelegt. (jole) Hörspiel Händl Klaus: Eine Schneis­e. Der gesunde Menschenversand, 54 Minuten, 17,99 Euro.