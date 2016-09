Innsbruck – Vor dem Sterben müsse man keine Angst haben, heißt es in André Hellers „Buch vom Süden“, jeder Trottel habe es geschafft. „Aha“, denkt sich der Leser und lernt: Noch die blödeste Pointe taugt zur Furchtvermeidungsstrategie.

Judith W. Taschlers neuer Roman „bleiben“ verzichtet auf geistreiche Mätzchen solcher Art – und geht lieber gleich in die Vollen. „bleiben“ ist ein Buch über das Sterben. Und über die Zeit davor, in der einem allerlei zufallen oder -stoßen kann, das dann angesichts des nahenden Todes an Bedeutung verliert.

Ein Roman, wie eine Seifenoper, reich an großem Gefühl, unwahrscheinlichsten Wendungen und getaktet in ein permanentes „und dann, und dann, und dann“, das sich schadlos weglesen lässt – und ähnlich schadlos vergessen werden darf.

Aber, der Reihe nach: In „bleiben“ blicken vier Menschen auf ihr bisheriges Leben zurück, erzählen – jeweils in erster Person und im Dialog mit einem schweigenden Gegenüber – was sie mit- und ohneeinander so erlebt haben, seit sich vor gut 40 Jahren ihre Wege erstmals in einem Nachtzug­abteil gekreuzt haben: Liebe und Leid, Leben und Tod, Poesie, Kunst, Politik, letztlich eine mörderische Krankheit. Wie gesagt, das volle Programm, schön ineinandermontiert, so dass sich – man kennt das Verfahren aus Filmen wie Kurosawas „Rashomon“ – mitunter unterschiedliche Sichtweisen auf denselben Sachverhalt ergeben. Die durchaus kunstvoll verschachtelte Bauweise von „bleiben“ birgt noch einen weiteren Vorteil: Der Verdacht, man könnte sich angesichts des ganzen Herz-Schmerz-Schmuses doch unter Niveau verlustieren, wird umschifft. Das ist beruhigend, denn das Leben – das zeigt Judith W. Taschlers neuer Roman – ist auch so schon hart genug. (jole) Roman Judith W. Taschler: bleiben. Droemer, 252 Seiten, 20.60 Euro. Lesung: Mittwoch, 19. September, in der Wagner’schen. Beginn: 19 Uhr.