Von Joachim Leitner

Innsbruck – Es ist ein wildes Welttheater, das Lucien vorschwebt: „in den Hauptrollen Che Guevara, Sékou Touré, Gandhi, Abraham Lincoln, Lumumba, Martin Luther King, Ceausescu“ sowie dreizehn weitere nicht minder geschichtsträchtige Stichwortgeber. Und schon der Titel des Dramas kündigt Gewichtiges an: „Das Afrika der Möglichkeiten: Lumumba, der Engelssturz oder die Stößel-Mörser-Jahre.“ Wer so was schreibt, glaubt an die Kraft des Theaters, die Kraft des Wortes – und läuft Gefahr, Gesprächspartnern gewaltig auf die Nerven zu gehen. Denn niemand kommt in die „Tram 83“ – eine wüste Kaschemme mit Bier- und Bums-Betrieb, in der sich Glücksritter, Gangster, Generäle und Globalisierungsverlierer zuprosten –, um dramatisierten Klagen zu lauschen. Hier sind die Interessen prosaischer Natur: Saufen, Sex und Gewinnoptimierung. Selbst bei einem literaturaffineren Gegenüber stößt Luciens Sendungsbewusstsein auf Granit: „Auch in der afrikanischen Literatur muss gefickt werden“, rät ein Schweizer Verleger der post-postkolonialen Befindlichkeitsprosa überdrüssig dem angehenden Großdramatiker. Eine aufs Minimale reduzierte szenische Lesung des Stückes organisiert dieser dann aber doch. Natürlich in der „Tram 83“. Der Vortrag allerdings gerät zum Fiasko. Auch weil sich Requiem, einst ein Freund des Autors, der ihm Obdach gewährt, Luciens Scheitern zur Aufgabe gemacht hat. Lucien also wird vor der Bar verprügelt. Danach kann die große Sause weitergehen: Das „Tram 83“, diese „Latrine der Globalisierung“, „erstrahlte wie eh und je im Glanz verpfuschter Nächte“.

Das ist im Grunde der narrative Kern von Fiston Mwanza Mujilas in Frankreich und dem angelsächsischen Sprachraum gefeierten Debütroman „Tram 83“, der inzwischen – großartig übersetzt von Katharina Meyer und Lena Müller – auch auf Deutsch vorliegt. Aber um das, was erzählt wird, geht es in diesem Buch nur am Rande. „Tram 83“ ist zunächst einmal ganz Atmosphäre: hitzig, aggressiv, überdreht, ein übermütiger letzter Tanz auf bedrohlich brüchigem Grund. Und „Tram 83“ ist ganz Sprache: pulsierende Prosa, prachtvoll, poetisch, dann wieder brachial, beinahe verstörend. Es verwundert nicht, dass der 1981 in Lubumbashi/Demokratische Republik Kongo geborene Mujila, der seit 2009 in Graz lebt und an der dortigen Universität lehrt, zunächst als Lyriker und Dramatiker reüssierte. Auch sein erster Roman hat fraglos das Zeug zum Bühnenhit: eine Bar als Spiegel der afrikanischen Gesellschaft, fernab von Ethnokitsch und Klugscheißerei – und so mitreißend, dass man sich schon jetzt nach Mujilas nächstem Buch sehnt. Roman Fiston Mwanza Mujila: Tram 83. Aus dem Französischen von Katharina Meyer und Lena Müller. Zsolnay Verlag, 206 S., 20,60 Euro.