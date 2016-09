Hall — Als Kind hat er Schulhefte mit seinen Lieblingswitzen vollgekritzelt, als Erwachsener stand er bei der Revolution des Humors an vorderster Front: John Cleese, prominentes Mitglied der legendä­ren britischen Komikertruppe Monty Python, hat nicht nur psychologische Ratgeber verfasst, sondern auch eine Autobiografie geschrieben. Am Sonntag wird der 76-Jährige im Rahmen des Sprachsalz-Festivals daraus lesen, am Freitag beantwortete er noch geduldig die Fragen von Medienvertretern.

Ihre 470 Seiten starke Autobiografie endet mit der Gründung von Monty Python, warum?

John Cleese: Weil mein Leben so faszinierend ist. Ich war mit Michael Caine in Barbados essen und er war ausnehmend gut gelaunt. Als ich ihn fragte, warum, erklärte er mir, dass er gerade seine Autobiografie verfasst habe. Er sagte, es habe ihm Riesenspaß gemacht, sich an all die Teile seines Lebens zu erinnern. Auch ich habe es sehr genossen, zurückzublicken. Als ich begonnen habe, war für mich klar, dass ich bis zur Gründung von Monty Python kommen werde. Mir ist dann die Bühnenshow „Monty Python Live“ dazwischengekommen, ich musste also ein Extrakapitel hinzufügen.

Planen Sie die Fortsetzung?

Cleese: Im zweiten Buch werde ich über Monty Python schreiben, dann gibt es viel über „Fawlty Towers“ zu erzählen, über „Ein Fisch namens Wanda“ und die anderen Filme wie „Life of Brian“ or „Holy Grail“. Dann werde ich über meine Filmfirma und meine Psychologiebücher schreiben. Das wird mich durch die Hälfte des nächsten Buches bringen.

In der Autobiografie erscheinen Sie als reflektierter Erzähler, Sie haben sich schon früh für Psychologie interessiert.

Cleese: Ich habe sehr viel Zeit in Amerika verbracht und war umgeben von Leuten, die sich mit Therapie und Psychoanalyse befasst haben. Meine erste Frau hatte einen Analytiker, der aus Österreich stammte. Der einzige Jude, den ich je getroffen habe, der mit Vornamen Adolf hieß! Als ich mich mit Therapien auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, wie verklemmt die Engländer waren, wie sehr sie sich geschämt haben, über Gefühle zu reden. Es gibt aber eine Art von Höflichkeit und Bescheidenheit, eine der besten englischen Tugenden, die in Amerika zur Zeit völlig fehlt. Trump verkörpert das absolute Gegenteil von all dem, was man mir von klein auf versuchte zu vermitteln.

Kann Humor die Welt verändern?

Cleese: Ich habe den britischen Komiker Peter Cook immer sehr bewundert. Als man ihm diese Frage stellte, sagte er, dass auch das großartige politische Cabaret im Berlin der 1930er-Jahre Hitlers Machtergreifung nicht verhindern konnte.

Der britische Humor ist legendär. Kann man lernen, witzig zu sein?

Cleese: Ich denke, es ist so wie mit allem. Ein Teil ist Talent, der andere Übung. Je öfter du etwas machst, umso mehr macht es das Unterbewusstsein für dich. Man kann nicht schauspielern, wenn man den Text nicht kann. Ich finde, dass die Österreicher einen großartigen Sinn für Humor haben, sie nehmen nicht alles so ernst. Ich war ein paarmal in der Wiener Oper, ich habe es geliebt. Jeder Engländer kennt die österreichische Verballhornung: „Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“ Wir Briten glauben, dass die Österreicher die Deutschen mit dem Sinn für Humor sind — was sehr ungerecht gegenüber den Deutschen ist!

Anfang der 1970er-Jahre haben Monty Python mit Alfred Biolek ein deutschsprachiges Special gedreht. Es heißt, Sie mögen die deutsche Sprache sehr, würde Sie so etwas wieder reizen?

Cleese: Ich würde das sehr gerne machen, aber es ist schwierig. Wenn ich nicht so ungeheuer viel für die Scheidung von meiner dritten Frau hätte zahlen müssen, hätte ich Zeit gehabt, die Sprache richtig zu lernen. Aber wenn man 20 Millionen Dollar aufbringen muss, arbeitet man nur die ganze Zeit.

Haben Sie deswegen die Autobiografie geschrieben?

Cleese: Die Autobiografie habe ich mehr oder weniger an dem Tag begonnen, als alles abbezahlt war. Das ist sechs, sieben Jahre her.

Haben Sie Lieblingswörter auf Deutsch?

Cleese: Das Wort „ausgezeichnet“ habe ich immer sehr gemocht. Ich finde, die Sprache klingt ein wenig seltsam, es gibt diese lustigen Klänge. Zum Beispiel, dass Donald Trumps ursprünglicher Name Trumpf ist. Vor 15 Jahren hatte ich diesen seltsamen Traum: Ich sitze in einem großen Raum, mit Männern in Anzügen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich gegen Ende des Traums sage: „Was ich in meinem Leben am meisten bedaure, ist, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist.“ Ich habe die deutsche Kultur immer der französischen Kultur vorgezogen. Die Philosophen, die Schriftsteller, die Musiker, da ist eine ungeheure Tiefe. Ich denke, Wien zur Jahrhundertwende wäre der beste Ort zu leben gewesen. Es war das kreative Zentrum Europas.

Ihr Heimatdorf wurde von den Deutschen bombardiert, als Sie ein kleiner Junge waren. Haben Sie keine Sorge, dass der Brexit, den Sie befürwortet haben, das Friedensprojekt Europa gefährden könnte?

Cleese: Nein, habe ich nicht. Mir macht eher der Wahnsinn Sorgen. Dass die Amerikaner darüber nachdenken, jemanden wie Trump zu wählen. Ich bin für ein vereintes Europa, aber eines ohne Bürokratie.

Als Brexit-Befürworter befinden Sie sich in Gesellschaft von Rechtspopulisten wie Nigel Farage. Macht Ihnen das nichts aus?

Cleese: Das ist ein lächerliches Argument, es gibt verschiedene Gründe, für den Brexit zu stimmen. Niemand weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Die Menschen sind verunsichert und ich denke, sie haben das Recht, verunsichert zu sein. Wir müssen zuhören, um zu schauen, wie man die Dinge besser machen kann. Auch rechtspopulistische Parteien müssen im Parlament vertreten sein. Ich befürworte die Demokratie, selbst wenn ich sie für eine Katastrophe halte, es gibt keine bessere Alternative. Ich denke, wir haben bei der Erziehung versagt. Das liegt hauptsächlich am Einfluss Amerikas, wo Nachrichten Unterhaltung geworden sind. Ich habe das Gefühl, dass in Europa die Traditionen noch hochgehalten werden.

Das Gespräch führte Silvana Resch