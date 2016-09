Von Joachim Leitner

Innsbruck — Wo beginnen, wenn man vom Anfang erzählen will, dem Anfang von allem? Davon, was man, das heißt die Wissenschaft, davon weiß. Und was das für uns heißt. Vom Urknall zum Beispiel, den — nolens volens — keiner gehört haben kann. Oder vom Licht, das rund 370.000 Jahre, nach besagtem „big bang", erstmals dichten Plasmanebel durchdrang — und heute, 13,7 Milliarden Jahre später, als Rauschen durchs Radio geistert.

Raoul Schrott, der sich dieses Unterfangen zur poetischen Aufgabe gemacht hat und dafür jahrelang recherchiert, die Welt bis an ihre Ränder bereist und mit zahlreichen Experten unterschiedlichster Disziplinen gesprochen hat, fängt gewissermaßen am Ende an: beim letzten mündlich überlieferten Schöpfungsmythos des neuseeländischen Maori-Volkes, der erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts Gestalt annahm. Und er kombiniert diese Erzählung vom Nichts, das sich zum Alles mehrt, mit einer Expedition hinunter in die Karsthöhlen von Waitomo, wo sich Unerwartetes zuträgt: In scheinbar lebensfeindlicher Dunkelheit leuchten Larven auf, die sich von jenen Fliegen ernähren, die ihr Licht anlockt. Die Larven entwickeln sich selbst zu Insekten — und werden zum Futter des Lichts, das in jedem Teil der Höhlen andere Universen an den steinernen Himmel zaubert.

Mit dieser — der Einfachheit halber — Episode hebt Schrotts Epos „Erste Erde" an. Sie ist die Ouvertüre zu einer modernen Kosmogonie, einer Erzählung also, die vom Werden der Welt handelt und einen Zusammenhang herstellen will zwischen dem, was war, und dem, was ist. Im Hintergrund steht dabei die Frage, was das gerade in den vergangenen hundert Jahren massiv gewachsene Wissen um die Makro- und Mikro-Verfasstheit des Kosmos', für den Menschen bedeutet, der sich nicht mehr die Krone einer göttergetriebenen Schöpfung aufs Haupt setzen kann.

All das verhandelt Schrott in Form eines vielstimmigen, in acht große Bücher getakteten Langgedichts, das den bisweilen trockenen Theoremen der Wissenschaft mitunter ungeheuerliche Sinnlichkeit abtrotzt — ohne sich dabei des Pathos' oder der Trivialisierung verdächtig zu machen.

Vielmehr nützt es eine, vielleicht sogar die, grundlegendste Kraft der Poesie: Es belebt das Leblose, indem es Fachwissen an Figuren bindet, die um dessen Bedeutung wissen. „nicht durch Masken sprechen — sehen wollte ich aus ihnen immer wieder andere Blickwinkel erahnen", heißt es an einer Stelle beinahe programmatisch. So lernt man in „Erste Erde" verschiedene teils authentische, teils fiktive Forscher und deren Lebensumstände kennen. Mit ihnen greift man erschöpft zur Bierflasche oder blickt durchs Extremely Large Telescope in der Atacamawüste hinaus ins All.

Durch diesen, etwas flapsig gesprochen, Kunstgriff entsteht Unmittelbarkeit — und, wenn man so will, Relevanz, die weit über die Vermittlung hochdifferenzierter Inhalte hinausgeht. Bisweilen ermöglicht diese Dramaturgie auch sogar unerwartete Dramatik: Wer hätte erwartet, in einem epischen Gedicht einen abenteuerlichen Survival-Thriller samt Tuchfühlung mit einem kanadischen Schwarzbären zu entdecken?

Überhaupt ist „Erste Erde" ein ungemein anschaulicher Text. Das unterstreicht bereits der Titel, der im Vergleich zum deutlich unkonkreteren „Welt" ganz auf Stofflichkeit setzt. In der „Welt" kann man nicht wühlen. Der „Erde" hingegen sind die Hände, die begreifen wollen und dabei auch dreckig werden können, bereits eingeschrieben. Auch anderswo kreucht und fleucht, brodelt, blubbert, knarzt und knackt der Text. Und manchmal reicht — gewissermaßen als metaphorisches Pendant zum filmischen Match-Cut — die Entdeckung, dass das lyrische Ich und ein vorzeitlicher Verwandter, dieselbe Schuhgröße gehabt hätten, um das Heute mit dem Vorgestern in ein emotionales Verhältnis zu setzen.

Abgerundet wird Schrotts wunderschön ausgestattetes Buch, das am 26. September erscheinen wird, durch einen umfangreichen Anhang, der sich als Buch im Buch entpuppt — und „Unser Wissen von der Entstehung des Universums, der Erde, des Lebens, seiner unterschiedlichen Formen und des Menschen" auf gut 150 Seiten zusammenfasst. Eingeleitet wird dieser Abschnitt von einem Zitat des Physikers Richard Feynman, der 1957 festhielt, dass der Wert der Wissenschaft bislang unbesungen blieb. Raoul Schrott hat sich diese Klage zu Herzen genommen — und tritt mit „Erste Erde" den späten Gegenbeweis an. Bei der Frage nach den Büchern für die Insel sollte sein Epos künftig in die engere Wahl kommen: Es enthält nicht nur das Wissen unserer Zeit, sondern taugt ob seines Umfangs und Gewichts gegebenenfalls auch als Waffe im Kampf mit Störenfrieden, die einen vom Lesen abhalten, ist also quasi überlebensnotwendig.

Epos Raoul Schrott: Erste Erde. Hanser. 850 Seiten, 70 Euro.