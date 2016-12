Innsbruck — „Ich will nicht schuld sein an deinem Niedergang", schreibt Rocko Schamoni im Juli 2013 an seinen Freund Christoph Grissemann — eine von unzähligen SMS, die unter diesem Titel nun bei Piper in Buchform erschienen sind. Zum Amüsement von Liebhabern eines abseitigen Humors, der auf Anstand pfeift und auf schrägen Wortwitz baut. Am Donnerstag gibt's im Treibhaus Live-Einblicke in den skurrilen „Briefwechsel", die TT hat im Vorfeld mit Rocko Schamoni gesprochen.

Im Vorwort nennt Sie He­rausgeber Thomas Edlinger einen „Schmuckpunk außer Dienst". Ist das ein Etikett, mit dem Sie leben können?

Rocko Schamoni: Da es sich um die Formulierung des Herausgebers handelt, der mich damit diskreditieren wollte, habe ich mich dagegen nicht aufgelehnt — weil es ohnedies nichts gebracht hätte. Aber grundsätzlich würde ich es anders formulieren.

Wie denn?

Schamoni: Ich bin in ziemlich vielen Bereichen aktiv — in der Literatur genauso wie in der Musik, im Theater und im Film. Insofern fällt mir eigentlich nur der Begriff Künstler ein.

Von Ihnen stammt der Satz „Meine ganze Welt ist Hobby". Das klingt nach einem idealen Lebensentwurf.

Schamoni: Die meisten Menschen gehen ja tagein, tagaus zur Arbeit und machen dann erst abends das, was sie wirklich gerne tun. Mein Ziel war es immer, in einer Welt zu leben, die nur aus Feierabend besteht. Ich mach' den ganzen Tag und das ganze Jahr über das, was ich mag. Und ich kann das nur weiterempfehlen. Anstatt sich unter die Knute eines langweiligen Arbeitsverhältnisses stellen zu müssen, wo man dann nach Jahrzehnten frustriert in Rente geht, kann ich nur sagen: Befreit euch und versucht das zu leben, was ihr glaubt zu sein.

Der SMS-Austausch zwischen Ihnen und Christoph Grissemann ist genauso skurril wie obszön und hat auch dadaistische Züge, etwa wenn Sie über Grissemanns körpereigenen Keller fabulieren, in dem Masken, Puppen und Servietten gelagert sind. An welche Leser ist das Buch gerichtet?

Schamoni: Erst mal natürlich an die Freunde und Fans von Grissemann und mir — das sind ja schon einmal eine ganze Menge. Und dann können sich auch die Freunde von Sigmund Freud dran ergötzen — weil das geht ja ganz tief rein. (lacht) Letztendlich ist das natürlich ein Humor, der etwas weiter außen steht als der platte Schenkelklopfer-Humor.

Das Buch ist auch ein Schlagabtausch unter Freunden, die sich gegenseitig nichts schenken. Ist eine Freundschaft erst so richtig echt, wenn man auch Beleidigungen aushält?

Schamoni: Das kommt auf den Freund an — bei uns ist es auf alle Fälle so. Wir unterhalten eine recht sportliche Freundschaft und suchen permanent den Angriffspunkt des anderen. Gleichzeitig ist das auch ein Training — weil wir mittels Sprache unsere Schlagfertigkeitsprofile überprüfen können. Und da wir beide Bühnenmenschen sind, stärkt das unsere Rampenlicht-Fitness.

Die Konversation beginnt im Jänner 2012 und endet im Mai 2015, als feststand, dass daraus ein Buch werden soll. Ging der SMS-Austausch privat weiter?

Schamoni: Nein, wir haben eigentlich damit aufgehört. Als klar war, dass unser SMS-Verkehr in Buchform erscheinen wird, gab's da irgendwie eine Zäsur — und wir hatten das Gefühl, als hätten wir uns alles gesagt. Hin und wieder schreiben wir uns mittlerweile zwar wieder, aber weitaus nicht mehr in der Häufigkeit wie damals.

Und was haben Sie sich geschrieben, als Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde?

Schamoni: Als das Ergebnis rauskam, hat bei uns beiden der Spaß wirklich aufgehört, wir waren plötzlich in einer tiefen Trauer gefangen. Das soll nicht heißen, dass ich ernsthaft für Hillary Clinton gebibbert hätte, aber Donald Trump ist nun einmal der nächste Irre im Reigen der Verrückten, die gerade die Welt an sich reißen. Das ist sehr gefährlich ...

Haben Künstler eine politische Verantwortung?

Schamoni: Es gibt Kollegen, die nicht politisch sein wollen, und das muss man auch akzeptieren. Ich für meinen Teil will Position beziehen — aber nur aus der Rolle des Künstlers heraus. Denn meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass jeder Politiker korrumpierbar ist.

Das Gespräch führte Christiane Fasching