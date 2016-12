Nach über einem Jahrzehnt im Rom der Antike und drei Romanen über Cicero spielt „Konklave" in einem ganz gegenwärtigen Rom. Was hat Sie am Thema Papstwahl gereizt?

Robert Harris: Ich verfolgte die Papstwahlen 2005 und 2013 im Fernsehen — und in den Gesichtern der Kardinäle glaubte ich, jene römischen Senatoren zu erkennen, die mich damals beschäftigten. Ernste Gesichter, die nichts preisgaben. Ich wollte herausfinden, was hinter den prunkvollen Kulissen vorgeht. Ich wollte nicht glauben, dass es da mehr gibt als den Umstand, dass sich 120 Männer in eine Kirche einschließen lassen. Also habe ich recherchiert.

Auch vor Ort.

Harris: Ja und ich war überrascht über die Bereitschaft des Vatikans zu kooperieren. Wobei ich nicht viel brauchte: Ich wollte mir die Orte ansehen. Auch die, die man sonst nie sieht. Und ich wollte die Wege nachgehen, zwischen der Casa Santa Marta, wo die Kardinäle untergebracht sind, und der Sixtinischen Kapelle, wo das Konklave stattfindet, zum Beispiel.

Daraus entwickelt „Konklave" große Spannung: Einerseits der Ritus, andererseits die ganz profanen Untiefen politischer Überzeugungsarbeit in der Unterkunft.

Harris: Dort unterscheidet sich das Konklave kaum von einer US-Polit-Convention, Lagerwahlkampf, Postenschacher, Spekulation. Insofern ist das Konklave tatsächlich die Apotheose einer Wahl, die Spirituelles und Profanes zusammenführt.

Auch in „Konklave" geht es um Macht. Ein Thema, dass Sie seit ihrem Debüt „Vaterland" nicht loslässt.

Harris: Dabei war „Vaterland" nie als Roman geplant. Bei den Recherchen zu meinem Sachbuch über die gefälschten Hitler-Tagebücher stieß ich auch auf die Pläne Hitlers für die Zeit nach dem Krieg und studierte die Entwürfe Albert Speers für die neuen Zentren des Dritten Reichs. Darüber wollte ich ein Sachbuch schrei­ben. Mit dem Kniff, dass es in Form eines Reiseführers verfasst sein sollte. Alles sollte so geschildert werden, als gäbe es die Bauten tatsächlich. Doch es störte mich, dass ich eine Welt ohne Menschen beschrieb. Also entwickelte ich Figuren, manche nach realem Vorbild, andere erfand ich. Und so überschritt ich die Grenze zur Fiktion — und wurde schnell süchtig danach. Fiktion erlaubt es mir, meine Vorstellungskraft zu nutzen, um über Dinge zu schreiben, die mich beschäftigen.

Zuletzt, das kann man Ihrem Twitter-Profil entnehmen, beschäftigte Sie vorallem das Thema Brexit. Sie lehnten einen EU-Austritt Großbritanniens entschieden ab. Wie hat sich die Stimmung im Land seit dem Votum für den Austritt verändert?

Harris: Auf den ersten Blick scheint alles weiterzugehen wie bisher. Es ist wie auf der Titanic nach der Kollision mit dem Eisberg: Das Orchester spielt noch, Drinks werden serviert. Aber unter Deck haben die Probleme begonnen.

Wäre der Brexit ein Romanthema?

Harris: Der Brexit bekräftigt eher meine Ablehnung von Referenden. Ich halte sie für ein unausgeborenes Instrument. Bei der Abstimmung wurde letztlich die Unzufriedenheit der Teilnehmer mit der Welt gemessen. Was nun zur Folge hat, dass das Parlament — das mehrheitlich gegen den Brexit war — gegen ihre Überzeugungen entscheiden soll. Oder es stimmt gegen den Willen des Volkes. Beides ist problematisch. Würde ich heute einen Roman darüber schreiben, wäre er bei Erscheinen in — sagen wir — einem Jahr schon passé. Darin liegt die Stärke historischer Romane: Sie ermöglichen es, drängende Fragen zu verhandeln, ohne sklavisch aktuell sein zu müssen. Wenn man sich die Endzeit der römischen Republik anschaut, mit der ich mich in den Cicero-Romanen beschäftigt habe, werden Parallelen zu den Vereinigten Staaten dieser Tage offensichtlich. Auch dort gelang es einem Millionär, sich als Stimme des kleinen Mannes zu inszenieren. Wie beim Brexit lässt sich auch der Erfolg von Donald Trump als Teil eines Musters lesen: Es gibt eine Gegenbewegung zur neoliberalen Ökonomie und Globalisierung. Übernationale Verbindungen, die EU oder die NATO werden in Frage gestellt, Nationalismus gefördert. Das empfinde ich als beunruhigend — und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass dabei etwas Positives herauskommen kann.

In Rom folgte der Republik die Diktatur der Kaiser.

Harris: In den Cicero-Romanen beschreibe ich den Zusammenbruch eines etablierten demokratischen Systems. Cicero dürfte geglaubt haben, dass die Republik ewig halten wird. Doch sie zerfiel binnen weniger Jahre. Ich will die Parallelen jetzt nicht überreizen, aber ich glaube, dass wir Zeiten großen Wandels erleben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das System, in dem wir seit gut fünf Jahrzehnten leben, davon betroffen ist. Keine Institution hält ewig. Es ist seltsam genug, dass sich der Vatikan in dieser Form seit gut 700 Jahren behauptet. Aber die Welt drum herum hat sich verändert. Drastisch.

Trumps Wahlkampf wurde zum Triumphzug „postfaktischen" Argumentierens. Wie erklären Sie sich das?

Harris: Das Internet hat dafür gesorgt, dass jeder, der es will, Experte sein kann. Kürzlich diskutierte ich mit jemandem, der überzeugt war, die USA hätten die Anschläge vom 11. September 2001 inszeniert. Am Schluss beklagte er, dass er meine — ganz andere Meinung — respektiere, während ich seine Ansicht nicht respektieren würde. Nun, er hat Recht. Ich akzeptiere sie nicht. Vorurteile und Theorien haben den Platz des Arguments eingenommen — und viele Medien machen mit. Es gab eine Zeit, da brachte die Times in London lange und detaillierte Artikel über Parlamentsdebatten — inzwischen wurde das durchdachte, gehaltvolle, abgewogene Argument durch den 140-Zeichen-Tweet ersetzt. Und der gewählte Präsident der USA hat nichts Besseres zu tun, als über ein Broadway-Musical zu twittern.

Die direkteren Möglichkeiten, seine Meinung mitzuteilen, bedrohen also etablierte demokratische Prozesse.

Harris: Es wird mehr und mehr über immer weniger geredet. Wir leben in einer Blase von Stimmen, aber kaum eine sagt etwas Sinnvolles.

Das Gespräch führte Joachim Leitner