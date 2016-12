Von Joachim Leitner

Innsbruck – Er sei der „traurigste Mensch der Welt“, heißt es von Alister Cox, der just an jenem Oktobertag 1753 nach abenteuerlicher Überfahrt chinesisches Festland erreichte, als Qiánlóng, gottgleicher Kaiser und „Herr der zehntausend Jahre“, 27 Steuerbeamten und Wertpapierhändlern die Nasen abschneiden ließ. Das Schiff übrigens, das Cox nach China brachte, trägt den Namen Sirius.

Und weil bei Christoph Ransmayr, der Alister Cox als Titelfigur seines neuen Romans „Cox oder Der Lauf der Zeit“ ersann, nie etwas ohne Grund so heißt, wie es heißt, sei daran erinnert, dass der Hundstern Sirius in der Antike, bei Hesiod zum Beispiel, als böses Vorzeichen galt.

Tatsächlich: An Cox’ preziösen Chronographen, die im Bauch der Sirius lagern, hat der Kaiser kein Interesse. Er hat den bekanntesten Uhrmacher seiner Zeit nach China geholt, um ihn neue Automaten bauen zu lassen. Solche, die eine ganz einfache, ja banale Frage beantworten sollen: „Wie schnell vergeht die Zeit?“ Nicht gemessen soll der Lauf der Zeit also werden, Cox’ feinmotorische Fantasie soll sie abbilden. „Der Kaiser“ – heißt es gleich zu Beginn – „wollte, dass Cox ihm für die fliegenden, kriechenden oder erstarrten Zeiten des menschlichen Lebens Uhren baute, Maschinen, die gemäß dem Zeitempfinden eines Liebenden, eines Kindes oder eines Verurteilten (...) an die Abgründe oder an den Käfigen ihrer Existenz gefangenen oder über den Wolken ihres Glücks schwebenden Menschen den Stunden- oder den Tageskreis anzeigen sollten – das wechselnde Tempo der Zeit.“

Cox, nicht nur begnadeter Techniker, sondern vom Leben traktierter Melancholiker – seine Tochter starb im fünften Lebensjahr, seine Frau verstummte darüber in tiefer Trauer – macht sich mit seinen Kompagnons ans ungewisse Werk. Aufgabe und Umfeld sind faszinierend und verstörend zugleich: Die Welt, die sich den Europäern eröffnet ist voll von Rätseln, der Kaiser, dessen Antlitz und Absichten lange verborgen bleiben, ein gelehrter Feingeist und Freund der Künste, aber eben auch unerbittlicher Tyrann, sein Reich ein an Ornament und Bodenschätzen unermesslich reicher Spitzelstaat. Meisterstück der Cox’schen Mechanik-Manufaktur soll – das letztlich steht im Zentrum des hochwohlgeborenen Ansinnens – ein Uhrwerk werden, „das die Sekunden, die Augenblicke, die Jahrhunderttausende und weiter, die Äonen der Ewigkeit messen könnte und dessen Zahnräder sich noch drehen würden, wenn seine Erbauer und all ihre Nachkommen (...) längst wieder vom Angesicht der Erde verschwunden waren“. Mit anderen Worten: ein Perpetuum mobile – und damit die finale Darstellung der Vergänglichkeit alles Irdischen. Ein Wissen, das auch den allmächtigen Herrscher erschaudern lässt.

Eine solche unmögliche Uhr gibt es tatsächlich. Und gebaut wurde sie tatsächlich von einem gewissen Herrn Cox. Der allerdings hieß im echten Leben nicht Alister, sondern James Cox (1723–1800). Seinen Zeitgenossen Qiánlóng (1711–1799), vierter Kaiser der Qin¯g-Dynastie, hat er nie getroffen. Ransmayr – das erklärte der Autor kürzlich in einem Interview – entdeckte Cox’ Automaten bei einem eher zufälligen Aufenthalt in der chinesischen Hauptstadt Peking. Er hatte seinen Anschlussflug versäumt. Eine durchaus ironische Pointe, die ihn zu „Cox oder Der Lauf der Zeit“ inspirierte.

Nun ist es weniger der nur selten zwingend inszenierte Handlungsverlauf, der den neuen Roman des vielfach ausgezeichneten Weltenwanderers zum beglückenden Leseerlebnis macht, sondern Ransmayrs beinahe magische Sprachmacht. Ihr ist es auch geschuldet, dass man manches Kitschmoment widerstandslos schluckt. Selbst in solchen Momenten – sie sind glücklicherweise rar – gibt es tickend tänzelnde Adjektive und wortgewandte Sinnlichkeit zu bestaunen. „Cox oder Der Lauf der Zeit“ ist ein Kunstwerk. Wenn auch eines, das sich seiner Kunstfertigkeit jederzeit bewusst ist. Roman Christoph Ransmayr: Cox oder Der Lauf der Zeit. S. Fischer, 304 Seiten, 22,70 Euro.