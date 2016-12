Von Silvana Resch

Innsbruck – In den späteren Episoden der 1965 gestarteten Comic-Reihe „Valentina“ werden die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit zunehmend verschwimmen. Die persönlichen Daten von Valentina Rosselli sind für ein erdachtes Wesen jedoch verblüffend präzise: Geboren am 25. Dezember 1942, dunkle Haare, helle Augen, 1,72 Meter groß. Valentinas Identitätskarte gibt auch Auskunft über „Familienstand: ledig“, „Beruf: Fotografin“ und den Wohnort Mailand. Kein Zweifel auch an der realen Vorlage. Der Architekt und Graphiker Guido Crepax war ein großer Fan des Stummfilmstars Louise Brooks, er führte in den 1970er-Jahren sogar einen Briefwechsel mit ihr.

Seine Schöpfung Valentina wird sich, nachdem sie G. W. Papsts Klassiker „Lulu“ gesehen hat, die Haare wie die von Brookes gespielte verführerische Hauptfigur schneiden. Im Alter von drei, vier Jahren hat auch Crepax hübsche Figuren aus Zeitungspapier ausgeschnitten – ohne sich vorher eine Vorlage gezeichnet zu haben. „Comics besitzen die gespenstische Faszination von Figuren aus Ausschneidebögen, erstarrte Situationen, regungslose Marionetten ohne Fäden“, sagte einst der Regisseur Federico Fellini über das Medium, das Crepax mit seiner avantgardistischen Bildsprache revolutionieren sollte. Die Macht, mit seinem Blick Körper erstarren zu lassen, hat der Grafiker auch seiner ersten Comic-Figur verliehen, dem Kunstkritiker Philipp Rembrandt, Valentinas Lebensgefährten.

„Ich möchte etwas machen, wie in den großen Abenteuergeschichten ... aber ohne den missionarischen Geist wie ein Phantom“, wird Rembrandt, der sich als Superheld den Namen Neutron gibt, in dem spannenden Buch „Film ist Comics“ zitiert. Die beiden Autoren Günter Krenn und Paolo Canepele haben auch die drei aus den 1960er-Jahren stammenden „Valentina“-Abenteuer „Der Abstieg“, „Die Unterirdischen“ und „Un poco loco“ im neuen Sammelband „Valentina Underground“ (avant-verlag) aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt. Valentina sollte ihren Freund Rembrandt schon in Folge drei als Titelheldin ablösen. Sie wurde zum größten Erfolg in Crepax umfassendem Werk. „Das erste Sex-Comic“, schrieb Harald Havas über die freizügige, sich zunehmend erotischen Tagträumen hingebende „Valentina“. „Als getreue Spiegelung des alten patriarchalischen Bildes von der dressierten Frau“, bezeichnete der Spiegel 1972 indes diese „Pin-up-Heldin“ zu Recht.

Aufregender als die seltsamen Abenteuer dieser immer wieder überraschend selbstbewusst agierenden Heldin sind die vom Jugendstil beeinflussten Zeichnungen. Der 2003 verstorbene Italiener, der unter anderem für Tinto Brass’ Film „Das Mädchen aus der Carnaby Street“ das Storyboard zeichnete, sollte mit seinen vom Film geborgten Bildtechniken die Welt der Comics verändern. Durch unterschiedliche Kadergrößen und -Formen, die Verwendung des Schuss-Gegenschuss-Prinzips und mit vielen Nah- und Detailaufnahmen erzeugt er eine bis heute ungebrochen fesselnde Dynamik. Es sind überbordende, zuweilen auch überfordernd psychedelische Bilderwelten, die mit ihrer Eleganz bestechen. Trotz aller Erstarrung, Crepax lässt seine Figuren regelrecht tanzen. Das wirkt so lebensecht, dass es kaum verwundert, dass Valentina – als wohl einzige Comic-Heldin – im Laufe der Zeit auch älter wird.