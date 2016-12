Innsbruck – Eine Münchner Vorortgang voller krimineller Energie, aber mit einem Herz (fast) aus Gold, und eine brandgefährliche, brutale Salafistenszene. Der gebürtige Vorarlberger Blogger und Autor André Pilz erzählt im TT-Gespräch, warum auch seinen neuen Krimi „Der anatolische Panther“ Figuren abseits des Gut-böse-Schemas bevölkern – und die Angst vor dem Islamismus längst die Buchverlage erreicht hat.

Wie schwierig ist es, über Terrorismus zu schreiben, ohne dass man in ein Denk-Eck gedrängt wird? Wird einem Autor bei einem so hochbrisanten Thema überhaupt künstlerische Freiheit zugestanden?

André Pilz: Es gibt bei dem Thema ein ganz grundsätzliches Problem: Kein Verlag würde einen Roman veröffentlichen, der den Zorn von Radikalen auf sich ziehen könnte. Da hat man als Autor also gar nicht mehr die Freiheit, das zu schreiben, was man möchte. Laut sagen tun das vielleicht nur wenige Verantwortliche, off the record hört man das aber überall.

Gewalt und Kriminalität: Sie nennen die Dinge beim Namen und schreiben nicht um diese heiklen Themen herum. Wie wichtig ist es Ihnen, den Lesern einen Blick in jene Welt zu ermöglichen, mit der der Großteil null Berührungspunkte hat?

Pilz: Ich habe begonnen zu schreiben, weil gutbürgerliche Autoren nur über ihren gutbürgerlichen Alltag ­schreiben, während ich mich mit Typen rumtrieb, deren Alltag Lichtjahre von Cabrio-Fahrten auf Sylt oder einem Skiurlaub in Ischgl entfernt war. Ich wollte Popliteratur à la Stuckrad-Barre und Kracht mit einem Vorschlaghammer zertrümmern. Nicht, dass deren Bücher schlecht wären, würde ich nie behaupten, aber es gibt zu viele dieser Art und viel zu wenig Geschichten, die über die da unten erzählen.

Ob Skinhead Rico aus Ihrem Erstlingsroman oder Tarik, die Hauptfigur Ihres neuen Krimis: Was fasziniert Sie an Menschen, die so gar nicht in das „Gut-oder-böse“-Schema passen?

Pilz: Ich glaube, Figuren abseits eines klar definierten Gut-böse-Schemas sind realistischer, lebendiger, spannender. In meiner Kindheit und Jugend waren die Helden in Büchern und Filmen meistens gut und sauber, das hat mich geprägt, das wollte ich, als ich anfing zu schreiben, um jeden Preis vermeiden.

Man spürt, dass Sie schon viel erlebt und gesehen haben. Muss man als Autor nah an den Dingen stehen, über die man schreibt?

Pilz: Emotional ja, das auf jeden Fall, sonst hätte ich überhaupt nicht den Drang, eine Geschichte zu erzählen. Wenn ich einen Roman beginne, verwende ich oft erst mal wahre Geschichten und echte Personen, um auf dieser Basis etwas ganz Neues zu schaffen, das am Ende mit der Ausgangsstory nur mehr wenig gemeinsam hat. Zudem habe ich in meiner Verwandtschaft mit meinem Schwager und in meinem Freundeskreis seit langer Zeit viele türkisch- und kurdisch-stämmige Menschen, und deshalb war es für mich nur selbstverständlich, die Geschichte aus Sicht einer solchen Person zu erzählen.

Ihre Figuren wollen im Grunde das, was sich doch eigentlich jeder wünscht: ein glückliches Leben. Wie schwierig ist es aber für jene, deren Leben schon von Kindesbeinen an wie auf Treibsand gebaut ist?

Pilz: Sie trauen dem Glück nicht, selbst wenn sie es zu fassen kriegen. Denn sie wissen mehr als andere, dass es nie von Dauer ist. Also selbst wenn sie glücklich sind, spüren sie die Angst, dass es morgen schon wieder anders sein könnte. Aber trotz diesem Misstrauen gegenüber dem Leben verspüren sie auch immer wieder eine unbändige Lebensfreude, eine Lebenswut, die die, die wohlbehütet aufwachsen, vielleicht gar nicht so intensiv erleben können.

Das Gespräch führte Brigitte Warenski